Александер-Арнольд: "Ближайшее, что я чувствовал к разрыву сердца"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что испытывал близкое к разрыву сердца чувство после поражения в финале Лиги Чемпионов против "Реала".

19-летний англичанин достойно прошел проверку некоторыми из лучших игроков мира, включая Криштиану Роналду, против которого Трент неоднократно оставался один на один в финале в Киеве.



Однако собственные успехи юного защитника омрачил командный результат — Александер-Арнольд остался опустошен поражением 3:1.



"Когда я спускался со сцены со своей серебряной медалью мимо кубка, конечно, невозможно описать это чувство. Это ближайшее чувство к разбитому сердцу, что я когда-либо испытывал".



"Я был по-настоящему расстроен. Я чувствовал, словно подвел каждого, и я уверен, остальные парни чувствовали себя так же. Вы знаете, что болельщики и вся публика хотели нашей победы — за этим мы и поехали туда, каждый хотел вернуть этот трофей".



"Конечно, это тяжелое чувство, когда ты зашел так далеко и был так близок к победе, но та ускользает от тебя. Это турнир на вылет, и здесь твоя игра второстепенна — важнее то, чего добилась команда. Поэтому я бы предпочел схлопотать удаление и принять всю критику, но выиграть финал, чем проиграть", — цитирует Александер-Арнольда The Telegraph.