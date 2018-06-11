Александер-Арнольд: "Ближайшее, что я чувствовал к разрыву сердца"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что испытывал близкое к разрыву сердца чувство после поражения в финале Лиги Чемпионов против "Реала".
19-летний англичанин достойно прошел проверку некоторыми из лучших игроков мира, включая Криштиану Роналду, против которого Трент неоднократно оставался один на один в финале в Киеве.
Однако собственные успехи юного защитника омрачил командный результат — Александер-Арнольд остался опустошен поражением 3:1.
"Когда я спускался со сцены со своей серебряной медалью мимо кубка, конечно, невозможно описать это чувство. Это ближайшее чувство к разбитому сердцу, что я когда-либо испытывал".
"Я был по-настоящему расстроен. Я чувствовал, словно подвел каждого, и я уверен, остальные парни чувствовали себя так же. Вы знаете, что болельщики и вся публика хотели нашей победы — за этим мы и поехали туда, каждый хотел вернуть этот трофей".
"Конечно, это тяжелое чувство, когда ты зашел так далеко и был так близок к победе, но та ускользает от тебя. Это турнир на вылет, и здесь твоя игра второстепенна — важнее то, чего добилась команда. Поэтому я бы предпочел схлопотать удаление и принять всю критику, но выиграть финал, чем проиграть", — цитирует Александер-Арнольда The Telegraph.
11.06.2018 12:00
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пусть скажет спасибо хуесасиусу за это
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Щенок, я с 2004 года болею за Лифак, весь седой уже
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Ливерпуль самый титулованный клуб в Англии, насколько я знаю, так что ты бредешь, там с ДНК как раз все нормально
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А он разве не воспитанник Ливерпуля? Поражения и неудачи не должны быть для него чем-то шокирующим, скаузеры это с днк впитывают.
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