Гвардиола не променяет "Сити" на "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пообещал, что не променяет клуб с "Этихад" на "Барселону".

Несмотря на то, что по окончании сезона Гвардиола заключил с "горожанами" новый контракт, каталонская пресса регулярно спекулирует насчет желания Пепа вернуться в "Барселону", которую он тренировал на протяжении четырех лет.



Однако у самого Гвардиолы таких планов нет. По словам Пепа, он устал от давления, которое оказывалось на него в родном клубе, и его возвращение в "Барселону" исключено.



"Возвращение в "Барселону" в качестве тренера невозможно. Тот этап моей жизни завершен. Я покинул "Барселону", потому что у меня банально больше не было сил. Я устал от рутины".



"Барселона, как вы видите, идет дальше, и я не думаю, что решение расстаться было таким уж плохим", - цитирует Гвардиолу AS.