Деле Алли обещает вести себя хорошо на ЧМ-2018

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пообещал, что постарается следить за своим поведением во время Чемпионата Мира в России, не нарываясь на наказание.

Как известно, на турнире в России в арсенале у рефери будет система видеопомощи. Более того, по новым правилам арбитры смогут обращаться к VAR и принимать решения насчет инцидентов, оставшихся без их внимания ранее в игре.



Например, рефери может посмотреть видеоповторы в перерыве матча и наказать игрока за провинность, допущенную в первом тайме. Однако Алли, к поведению которого в минувшем сезоне было немало вопросов, обещает не подвести команду.



"Когда играешь матчи, ты сосредоточен на том, чтобы как можно сильнее помочь своей команде. Ты не хочешь оказаться в положении, когда можешь все испортить и обречь свою команду или свою сборную на поражение. Я постараюсь быть собой, как и всегда".



"Я хочу играть со страстью и с голодом в каждом матче, на который выхожу. Ранее в своей карьере я совершал ошибки, но тебе необходимы ошибки, чтобы извлечь из них урок. Если вы посмотрите на мою дисциплинарную статистику, я я определенно извлек урок", — цитирует Алли Sky Sports.