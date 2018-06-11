Виейра покидает "Нью-Йорк Сити", чтобы возглавить "Ниццу"

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Патрик Виейра покидает должность главного тренера "Нью-Йорк Сити", чтобы взяться за работу в "Ницце".

Повесив бутсы на гвоздь в 2011 году, Виейра немедленно начал свою тренерскую карьеру. Поработав некоторое время с молодежью "Манчестер Сити", в 2016 году Патрик возглавил дочерний клуб "горожан" из МЛС.



И вот теперь чемпион Мира и Европы в составе сборной Франции решил сделать следующий шаг. 41-летний Виейра отправляется в Лигу 1, чтобы сменить Люсьена Фавра во главе "Ниццы", которая минувший сезон завершила на восьмом месте, в одном очке от зоны еврокубков.



"Я бы хотел поблагодарить City Football Group и "Нью-Йорк Сити" за возможность трудиться главным тренером в столь потрясающем клубе. Решение покинуть Нью-Йорк далось мне и моей семье невероятно сложно и было тщательно обдуманным", — гласит заявление Виейра.