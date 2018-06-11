Силва хочет переехать с "Эвертоном" на новый стадион

Марку Силва заявил, что хочет стать тем тренером, который выведет "Эвертон" на новый стадион.

"Эвертон" — уже шестой клуб для Силвы с 2014 года, однако после своего назначения на "Гудисон Парк" Марку сразу заявил, что хочет переубедить тех, кто считает его нелояльным тренером.



Свою преданность "Эвертону" португалец хочет доказать, став тем тренером, с которым "ириски" сыграют свой первый матч на новом стадионе в сезоне 2022/23.



"Когда я разговаривал с владельцем, то новый стадион был одной из тем, которых он коснулся в первую очередь. Он действительно хочет, чтобы к тому моменту я все еще был здесь в качестве тренера. Это показывает, что он верит в мою работу, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать его доверие".



"Когда клуб с богатым прошлым меняет стадион, это важное событие, и я думаю, это будет момент наслаждения для всех поклонников "Эвертона" — а также для меня, если я смогу остаться и докажу, что заслуживаю остаться".



"Клуб нуждается в некоторой стабильности касательно тренера и состава, нельзя постоянно это менять каждый год. Если честно, стабильность — это то, что пытаюсь обрести и я сам в своей карьере. Я хочу стабильности в проекте с амбициями", — цитирует Силву Liverpool Echo.