Клеберсон ожидал перейти в "Юнайтед" вместе с Роналдиньо

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Клеберсон рассказал, что перейти в клуб с "Олд Траффорд" его уговорил соотечественник Роналдиньо — причем обманным путем.

Обратив на себя внимание больших европейских клубов во время победного для сборной Бразилии Чемпионата Мира 2002 года, спустя 12 месяцев Клеберсон присоединился к "красным дьяволам".



За два сезона в "Юнайтед" полузащитник сыграл менее 30 матчей, после чего был продан в "Бешикташ". По словам Клеберсона, ныне пробующего себя в качестве тренера, он рассчитывал перейти к "дьяволам" вместе со своим легендарным соотечественником.



"Роналдиньо сказал мне, что направляется в Манчестер. Он продолжал говорить мне: "Приезжай в Манчестер!" Я хотел сменить клуб, но вариант с "Юнайтед" не был желательным для меня, потому что я не владела английским, а у них не было португалоговорящих игроков. И все-таки Роналдиньо убедил меня, и я отправился в Манчестер. Но он сам этого не сделал", — сообщил Клеберсон ESPN.