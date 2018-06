Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" нацелился на Килиана Мбаппе. Маурицио Сарри все-таки возглавит "Челси". Брендан Роджерс может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" попробует приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Daily Star)



"Реал" надеется опередить "Юнайтед" в борьбе за Сергея Милинкович-Савича, предложив за полузащитника "Лацио" 132 миллиона фунтов. (Il Messagero)



"Реал" возобновил интерес к голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа. (Sky Italia)



Вингер Гарет Бэйл примет решение, остаться в "Реале" или уйти в "Юнайтед", после назначения Королевским клубом нового тренера. (The Independent)



Полузащитник "Юнайтед" Андер Эррера откажется от возвращения в "Атлетик". (Daily Mail)



Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи исключил свой переход в "Милан". (Sky Sport Italia)



Полузащитник Марко Асенсио, виды на которого имеет "Ливерпуль", пригрозил уйти из "Реала". (Daily Star)



"Ливерпуль" и "Челси" заинтересованы в голкипере "Барселоны" Яспере Силлессене. (Daily Mail)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в борьбе за полузащитника "Марселя" Моргана Сансона, но "Челси" от своих претензий на игрока отказался. (Daily Mail)



"Арсенал" и "Эвертон" подумывают о том, чтобы выплатить отступные в 22 млн. фунтов за полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейру. (CalcioMercato)



ПСЖ следит за полузащитником "Челси" Нголо Канте. (The Sun)



"Фенербахче" нацелился на защитника "Челси" Курта Зума. (RMC Sport)



Защитник "Валенсии" Жоау Канселу решил отказать "Вулверхэмптону" ради перехода в "Ювентус". (Superdeporte)



"Вулверхэмптон" возьмет в аренду нападающего "Бенфики" Рауля Хименеса. (Record)



"Вулверхэмптон" готовит предложение о покупке защитника "Сандерленда" Падди Макнэйра. (Northern Echo)



"Ньюкасл" не будет вступать в борьбу за полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша. (The Chronicle)



"Ньюкасл" обдумывает приобретение нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона, который доступен за отступные в 16 млн. фунтов. (Northern Echo)



"Эвертон", "Фулхэм" и "Лестер" сражаются за полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Брайтон", "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" и "Вест Бромвич" проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику "Селтика" Стюарту Армстронгу, который жаждет попробовать себя в Премьер-Лиге. (Record)



Другое



Маурицио Сарри возглавит "Челси" на этой неделе. (La Gazzetta dello Sport)



"Лестер" хочет переманить главного тренера "Селтика" Брендана Роджерса. (The Sun)



"Лидс" достиг принципиальной договоренности с тренером Марсело Бьелсой. (Daily Mirror)



По другим данным, "Лидс" обратился к наставнику "Астон Виллы" Стиву Брюсу. (The Telegraph)



Несмотря на интерес к Гути и Патрику Клюйверту, шотландский "Сент-Миррен" решил назначить своим главным тренером Алана Стаббса. (The Telegraph)



Владелец "Челси" Роман Абрамович не заинтересован в продаже клуба. (Sky Sports)