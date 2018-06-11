Представление новичков. "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" изначально был главным фаворитом сезона в Чемпионшипе, выделяясь не только силой состава, но и явной ставкой на качественных португалоговорящих игроков. "Волки" уверенно подтвердили этот статус первым местом по итогам сезона 2017/18 и с оптимизмом смотрят в будущее в Премьер-Лиге, где им предрекают роль крепкого середнячка.

Первое на что обращаешь внимание в нынешнем "Вулверхэмптоне" — на связь "волков" с Португалией. Португальский менеджер Нуну Эшпириту Санту, семь игроков с португальским паспортом, один говорящий на португальском бразилец Лео Бонатини и проведший в Португалии три сезона перед переходом к "волкам" французский защитник Вилли Боли. Для ставшего космополитическим английского футбола в этом нет ничего удивительного, но многих тут смущает явная и очевидная, пусть и юридически скрытая, связь клуба с суперагентом Жорже Мендешем.



Совсем недавно Футбольная Лига заявила о том, что удовлетворена статусом Жорже Мендеша в "Вулверхэмптоне" после расследования, проведенного по запросу владельца "Лидса" Андреа Радриццани, посчитавшего отношения Мендеша и "волков" "незаконными и несправедливыми". Итальянец также написал письмо в Премьер-Лигу, где в следующем сезоне будет играть "Вулверхэмптон", потому "волков" ждет еще одна проверка. Впрочем, можно не сомневаться, что у такой оффшорной акулы, как Мендеш, все под контролем, и никаких проблем у "волков" в Премьер-Лиге не будет.



Суть претензий Радриццани заключается в том, что по правилам FA лицо, владеющее клубом, не может иметь доли в футбольном агентстве, представляющем интересы своих игроков. Применительно к "Вулверхэмптону" речь идет о том, что презденту группы Fosun, владеющей клубом, Го Гуанчану, принадлежит доля в Gestifute — знаменитом агентстве Жорже Мендеша. Впрочем, оформлена эта доля не на Fosun, а на другую компанию, как и клиенты Мендеша, представленные в "Вулверхэмптоне", формально относятся к дочернему агентству, юридически не связанному с Мендешем.



Говоря о своей роли в клубе, Мендеш подчеркивает, что консультирует своих китайских товарищей исключительно на дружеских основаниях и не имеет никакой официальной роли в клубе, что также запрещается правилами FA, но совершенно очевидно, именно Мендеш является серым кардиналом этого клуба. В его случае неофициальный совет может быть круче официальной директивы, и самому Жорже какие-то официальные роли ни к чему. В свое время, когда предыдущий менеджер Пол Ламберт стал открыто критиковать клуб за ставку на игроков Мендеша, в "Вулверхэмптоне" его заменили Нуну Эшпириту Санту, известного прежде всего как "первый клиент Мендеша".



Очевидно, что Жорже использует "Вулверхэмптон" в качестве витрины для своих игроков, и стоит ждать в стане "волков" все новых клиентов португальского суперагента, но очевидно и то, что самим "волкам" такое сотрудничество пока что идет на пользу. Нельзя сказать, что клуб переплачивал за кого-то из приобретенных по совету Жорже игроков, но никто не знает суммы комиссионных, оформленных через офшоры, и другие подробности отношений Fosun и Мендеша. Нет сомнений, что "Вулверхэмптон" постоянно будут обвинять в нарушении правил FA, и клубу нужно очень осторожно ходить по лезвию ножа, проверяя каждую сделку. Но Жорже Мендеш потому и стал самым влиятельным агентом в мире футбола, что никогда не подставлялся и проявлял дьявольскую изворотливость во всех своих делах, часто совершаемых "на грани фола".



Но мы все же вернемся к футболу, ведь "Вулверхэмптон" выиграл свой титул чемпиона Чемпионшипа уверенно, за два тура до финиша, не сумев разве что побить несколько рекордов после того, как взял всего одно очков в ничего не решавших матчах с "Шеффилд Уэнсдей" и вылетевшим "Сандерлендом". "Вулверхэмптон" не смог дотянуться до рекордных 106 очков "Рединга" Стива Коппелла, да и разменять сотню баллов не сумел, но очевидно, что эта команда может быть причислена к числу лучших победителей Чемпионшипа в истории турнира.



"Волки" не доминировали в сезоне со статистической точки зрения. Они заняли второе место по проценту точности передач, пятое — по владению мячом, восьмое — по количеству ударов, но, как и другие большие команды в любой лиге, правильно выбирали время, чтобы создавать убойные голевые моменты.



Нуну не поощряет политику "бейте как можно чаще с любой позиции", и гол Рубена Невеша, забитый в ворота "Дерби" невероятным тандерболтом с 35 метров в стиле незабвенного Мэтта Ле Тиссье был для "Вулверхэмптона" совсем не типичным. Чемпионы привыкли наносить удары по воротам из убойных позиций, и по подсчетам Opta, они создали 89 голевых шансов в сезоне — на 24 больше, чем ближайший преследователь в лице "Астон Виллы". Чтобы понять, насколько это большой отрыв, скажем, что ровно такая же цифра разделила "вилланов" и занимающий 20-е место по этому показателю КПР.



Стиль игры "Вулверхэмптона" в Чемпионшипе не был страшным секретом, но, как и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, "волки" выполняли установки тренера так эффективно, что остановить их было невероятно сложно. "Волки" навязывали всем свой сценарий матча, максимально отодвигая игру от своих владений, чем значительно снижали давление на собственные ворота. Их фланговые защитники Мэтт Доэрти и Барри Дуглас играли так высоко, когда мяч был у "волков", что противник вынужден был вжиматься в собственные ворота. В результате команда Нуну допустила меньше всего ударов в сторону своих ворот (9.8 за игру в среднем), хотя мячом владела в основном в середине поля и на своей половине.



В схеме Нуну с тремя центральными защитниками ключевым был "самый центральный", капитан команды Конор Коади, обеспечивавший постоянную связь с парой опорников, которую Рубен Невеш составлял с Ромейном Саиссом или Альфредом Ндиайе. Это был ключевой треугольник "Вулверхэмптона", дававший команде хладнокровие и прочность в середине поля. Фактически все сводилось к тому, что Коади обеспечивал доставку мяча Невешу от Джона Радди, а тот направлял атаку длинной передачей — на фланг или за спину защитников соперника. Невеш оказался самым лучшим исполнителем длинных передач в сезоне, совершая в среднем 8.6 точных длинных передач, а на третьем месте по этому компоненту оказался Коади, также обладающий искусством точного длинного паса.



Когда дело доходит до статистики по дальним передачам, "волки" отличаются от остальных 23 команд Чемпионшипа. Обычно в этом компоненте лучшим является вратарь, но у "Вулверхэмптона" Джон Радди только на четвертом месте после Невеша, Коади и Ромейна Саисса. Это объясняет, почему у "Вулверхэмптона" самый высокий процент владения мячом в трети поля возле собственной штрафной (25%). "Волки" полагались на умение держать мяч и точно пасовать своих защитников и опорников, а те просто выжидали подходящего момента для обострения игры — в том числе и длинным пасом, который помогал организовывать взрывной проход по флангу Дугласа или Доэрти или находил слабые места в обороне противника по центру.



Команда была настолько хороша в этой философии, что будет странно, если мы увидим что-то другое в Премьер-Лиге, где ее стиль вполне может быть успешным. Сейчас мало кто видит "Вулверхэмптон" среди потенциальных борцов за выживание в сезоне 2018/19 — в том числе и потому, что на чемпионском параде Рубен Невеш пообещал остаться "волком" на следующий сезон, а финансовые возможности клуба и связи Мендеша позволяют надеяться на качественное летнее усиление. Причем усиление точечное — какой-то разрушительный капитальный ремонт этой команде совершенно точно не нужен.



Чем больше всего удивил Нуну Эшпириту Санту, так это своей способностью быстро адаптироваться в новом для себя чемпионате и умением сплотить команду, четко разделенную на два лагеря — португальский и английский. Дорогостоящие новички не только быстро адаптировались к физическим нагрузкам и психологическим требованиям далеко не самой простой лиги, но и замечательно интегрировались в коллектив, в раздевалку команды.



"Волки" возвращаются в Премьер-Лигу без страха и с чувством собственного достоинства — если они смогут усилить команду четырьмя или пятью хорошими игроками и удержать Рубена Невеша, от них вполне можно ждать хороших результатов и толковой игры в следующем сезоне.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru