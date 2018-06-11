Алиссон: "Посмотрим, случится ли что-нибудь на этой неделе"
Голкипер "Ромы" Алиссон заявил, что не исключает смену клуба этим летом и хотел бы решить вопрос со своим будущим в ближайшие дни.
На протяжении последних месяцев пресса активно сватала Алиссона в "Ливерпуль", а после фиаско Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" эти слухи только усилились. Также интерес к первому номеру сборной Бразилии приписывают "Челси", который может продать Тибо Куртуа, если тот откажется продлить свой истекающий через год контракт.
Сам Алиссон, оцениваемый в 80 миллионов фунтов, надеется решить вопрос со своим будущим до старта Чемпионата Мира в России. 25-летний голкипер не отрицает, что у него есть некоторые предложения на стороне.
"Думаю, все будет решено до старта Чемпионата Мира. Это то, чего я хочу. Правда в том, что я полностью поручил этот вопрос своему агенту".
"Если со всем не удастся разобраться, мы обсудим это уже после Чемпионата Мира. Прямо сейчас я сосредоточен только на Чемпионате Мира. У меня есть некоторые варианты, и мы работаем над всеми из них совместно с Ромой", проявляя уважение друг к другу".
"Посмотрим, случится ли что-нибудь на этой неделе", — цитирует Алиссона Daily Express.
11.06.2018 00:05
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80 много, кто его купит
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