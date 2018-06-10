Азар хочет знать, кто будет тренером "Челси" в следующем сезоне
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что ему не терпится узнать, кто будет тренировать "синих" в следующем сезоне.
Пока большинство грандов Премьер-Лиги активно ищет усиление на следующий сезон или продлевает контракты с ведущими игроками, "Челси" до сих пор не решил судьбу своего главного тренера Антонио Конте.
Эта неопределенность не мешает Азару готовиться к выступлению на Чемпионате Мира в России со сборной Бельгии, однако Эден предпочел бы, чтобы "синие" поскорее внесли ясность.
"В данный момент я сосредоточен лишь на Чемпионате Мира. Мы провели плохой сезон с "Челси". Мы выиграли Кубок Англии в конце, слегка сгладив впечатление, но сейчас я не думаю об этом — все мои мысли о Чемпионате Мира".
"Что касается ситуации в "Челси", то я надеюсь, что руководство "Челси" поступит наилучшим образом. Связано ли мое будущее с тем, кто будет главным тренером? Да, я хочу знать, но как я уже сказал, я сосредоточен на Чемпионате Мира".
"Если у нас будет что-то новое — игроки или тренеры — это всегда хорошо, потому что что я хочу видеть новых игроков, которые помогут "Челси" вернуть успех в следующем сезоне. Но пока что трансферный рынок не особо активен. Основные события впереди", — цитирует Азара Sky Sports.
10.06.2018 22:00
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Мы тоже хотим.
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шакалит?
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