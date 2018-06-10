Жоржиньо на пороге перехода в "Сити"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил, что полузащитник Жоржиньо находится на пороге перехода в "Манчестер Сити".

Напомним, у "горожан" возникли определенные проблемы с согласованием компенсации за 26-летнего игрока. Первое предложение "Сити" было отклонено, после чего, если верить слухам, "Наполи" потребовал за свою звезду свыше 60 миллионов фунтов.



Также пресса сообщала, что чемпионы Премьер-Лиги присматриваются к альтернативам Жоржиньо, среди которых назывались Марио Лемина из "Саутгемптона" и Жан-Мишель Сери из "Ниццы".



Однако в последние несколько дней переговоры с "Наполи" все же сдвинулись с мертвой точки, и на предстоящей неделе Жоржиньо должен присоединиться к "Сити".



"Думаю, сделка может быть заключена в ближайшие несколько дней. Возможно всякое — у нас хорошие отношения с "Манчестер Сити" и их людьми, но мы должны договориться".



"Мы все еще на некотором отдалении от договоренности относительно цены за игрока, но в последние несколько дней они приложили большие усилия и стали ближе к компромиссу", — сообщил Де Лаурентис The Sun.