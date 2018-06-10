Саутгейт: "Англия мечтает о победе в России"

Сборная Англии Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не видит ничего плохого в том, чтобы его игроки мечтали о победе на Чемпионате Мира в России.

К мундиалю подопечные Саутгейта подходят далеко не главными фаворитами турнира, о чем понимает и сам тренер. Однако Гарет не считает необходимым ограничивать амбиции своих подопечных.

"Почему мы должны ограничивать наши чувства? Моя работа в том и заключается, чтобы люди могли мечтать. Чтобы игроки делали невозможное возможным. Никто в команде не думает о выходе из группы – это не взбудоражит нас, поверьте".

"Эти игроки в таком возрасте, что они должны мечтать и подходить ко всему с энтузиазмом и верой в себя. Безусловно, у нас много работы, но я думаю, что игроки готовы откликнуться на этот вызов", - сообщил Саутгейт The Guardian.




Метки сборная Англии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 10.06.2018 20:00

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