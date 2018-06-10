"Ювентус" вступил в борьбу за Уилшира

"Ювентус" готов побороться за полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира, который совсем скоро может стать свободным агентом.

После отказа Уилшира от нового контракта "канониры" сделали своему воспитаннику улучшенное предложение и сейчас все еще ждут ответа. Новоиспеченный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет сохранить Джека.



Однако 26-летний англичанин не спешит связывать свое будущее с "Арсеналом" и готов выслушать предложения других клубов. По информации Daily Mail, большие виды на Уилшира имеет "Ювентус".



Чемпионов Серии А привлекает возможность подписать Джека свободным агентом — точно так же, как и покидающего "Ливерпуль" Эмре Джана. В скором времени "Ювентус" собирается сделать свое предложение Уилширу.