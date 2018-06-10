"Ювентус" вступил в борьбу за Уилшира

Джек Уилшир и Эмре Джан "Ювентус" готов побороться за полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира, который совсем скоро может стать свободным агентом.

После отказа Уилшира от нового контракта "канониры" сделали своему воспитаннику улучшенное предложение и сейчас все еще ждут ответа. Новоиспеченный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет сохранить Джека.

Однако 26-летний англичанин не спешит связывать свое будущее с "Арсеналом" и готов выслушать предложения других клубов. По информации Daily Mail, большие виды на Уилшира имеет "Ювентус".

Чемпионов Серии А привлекает возможность подписать Джека свободным агентом — точно так же, как и покидающего "Ливерпуль" Эмре Джана. В скором времени "Ювентус" собирается сделать свое предложение Уилширу.



Метки Арсенал, Уилшир, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. hollywood-hoe 10.06.2018 19:48 # hollywood-hoe
    Не заебало их ещё мусор из эйпиэл собирать?
    Да и кто за этого бомжа "борется"

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  2. sausage 10.06.2018 19:32 # sausage
    Юве опять бистов наберёт нахаляву, возьмёт чемпик и основными претендентами на ЛЧ будут.

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  3. fascll 10.06.2018 19:31 # fascll
    бичи итальянские

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