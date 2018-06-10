"Ювентус" вступил в борьбу за Уилшира
"Ювентус" готов побороться за полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира, который совсем скоро может стать свободным агентом.
После отказа Уилшира от нового контракта "канониры" сделали своему воспитаннику улучшенное предложение и сейчас все еще ждут ответа. Новоиспеченный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет сохранить Джека.
Однако 26-летний англичанин не спешит связывать свое будущее с "Арсеналом" и готов выслушать предложения других клубов. По информации Daily Mail, большие виды на Уилшира имеет "Ювентус".
Чемпионов Серии А привлекает возможность подписать Джека свободным агентом — точно так же, как и покидающего "Ливерпуль" Эмре Джана. В скором времени "Ювентус" собирается сделать свое предложение Уилширу.
10.06.2018 19:00
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Не заебало их ещё мусор из эйпиэл собирать?
Да и кто за этого бомжа "борется"
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Юве опять бистов наберёт нахаляву, возьмёт чемпик и основными претендентами на ЛЧ будут.
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бичи итальянские
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