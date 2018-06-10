Крис Коулмен возглавил "Хэбэй Чайна Форчун"

Бывший главный тренер "Сандерленда" Крис Коулмен обзавелся новой работой, заключив контракт с китайским клубом "Хэбэй Чайна Форчун".

Напомним, после полуфинала Евро-2016 Коулмен не сумел вывести сборную Уэльса на Чемпионат Мира в России. Взяв небольшую паузу, в ноябре Коулмен возглавил "Сандерленд", который он не уберег от второго подряд понижения в классе и еще в конце апреля был уволен.



Одновременно с вылетом в Лигу Один "коты" сменили собственника, а новый владелец Стюарт Дональд допустил, что Коулмен, выигравший только пять матчей из 29, вернется на тренерский мостик.



Однако работе в третьем английском дивизионе 48-летний Коулмен предпочел выгодное предложение из Китая и сегодня был утвержден новым главным тренером "Хэбэй Чайна Форчун", за который выступают такие известные игроки, как Хавьер Маскерано, Жервиньо и Эсекьель Лавесси.



Добавим, что "Хэбэй Чайна Форчун" понадобился новый рулевой после расставания в прошлом месяце с Мануэлем Пеллегрини, который отправился тренировать "Вест Хэм".