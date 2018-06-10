"Ливерпуль" будет искать другого плеймейкера

После сорвавшегося трансфера Набиля Фекира "Ливерпуль" обратится к списку альтернатив плеймейкеру "Лиона".

Накануне "Лион" официально объявил о том, что переговоры с "красными" относительно перехода Фекира были свернуты, и следующий сезон Набиль проведет во Франции.



Liverpool Echo подтверждает, что сделка сорвалась из-за сомнений, которые появились у мерсисайдского клуба после прохождения 24-летним игроком медицинского обследования.



Проанализировав отчет своих докторов, руководство "Ливерпуля" решило, что 53 миллиона фунтов — слишком рискованная инвестиция в футболиста, который пропустил семь месяцев после травмы крестообразной связки колена в сентябре 2015, а в феврале этого года выбыл из строя на пять недель с контузией колена.



Тем не менее, главный тренер "красных" Юрген Клопп по-прежнему жаждет пригласить игрока на замену Филиппе Коутиньо, который покинул "Энфилд" еще в январе. Остаток трансферного окна "Ливерпуль" посвятит решению этой задачи.



Сорвавшийся переход Фекира стал большой неожиданностью, потому что Набиль уже согласовал условиях личного контракта, записал приветственное интервью и, как уверена французская пресса, даже выбрал номер в команде Клоппа. Однако нельзя сказать, что эта ситуация совершенно застала "Ливерпуль" врасплох, потому что у "красных" есть список альтернативных целей по укреплению позиции плеймейкера.



Среди игроков, на которых "красные" теперь могут обратить внимание, называются Тома Лемар из "Монако", Кристиан Пулишич и Марио Гетце из дортмундской "Боруссии". Помимо поиска плеймейкера, "Ливерпуль" параллельно продолжает интересоваться Джерданом Шакири из "Стоука" и Мойзесом Симоном из "Гента" с целью укрепить позицию флангового нападающего.