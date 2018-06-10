"Ливерпуль" будет искать другого плеймейкера

Набиль Фекир После сорвавшегося трансфера Набиля Фекира "Ливерпуль" обратится к списку альтернатив плеймейкеру "Лиона".

Накануне "Лион" официально объявил о том, что переговоры с "красными" относительно перехода Фекира были свернуты, и следующий сезон Набиль проведет во Франции.

Liverpool Echo подтверждает, что сделка сорвалась из-за сомнений, которые появились у мерсисайдского клуба после прохождения 24-летним игроком медицинского обследования.

Проанализировав отчет своих докторов, руководство "Ливерпуля" решило, что 53 миллиона фунтов — слишком рискованная инвестиция в футболиста, который пропустил семь месяцев после травмы крестообразной связки колена в сентябре 2015, а в феврале этого года выбыл из строя на пять недель с контузией колена.

Тем не менее, главный тренер "красных" Юрген Клопп по-прежнему жаждет пригласить игрока на замену Филиппе Коутиньо, который покинул "Энфилд" еще в январе. Остаток трансферного окна "Ливерпуль" посвятит решению этой задачи.

Сорвавшийся переход Фекира стал большой неожиданностью, потому что Набиль уже согласовал условиях личного контракта, записал приветственное интервью и, как уверена французская пресса, даже выбрал номер в команде Клоппа. Однако нельзя сказать, что эта ситуация совершенно застала "Ливерпуль" врасплох, потому что у "красных" есть список альтернативных целей по укреплению позиции плеймейкера.

Среди игроков, на которых "красные" теперь могут обратить внимание, называются Тома Лемар из "Монако", Кристиан Пулишич и Марио Гетце из дортмундской "Боруссии". Помимо поиска плеймейкера, "Ливерпуль" параллельно продолжает интересоваться Джерданом Шакири из "Стоука" и Мойзесом Симоном из "Гента" с целью укрепить позицию флангового нападающего.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2018 17:00

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  1. scouser2005 10.06.2018 18:23 # scouser2005
    Горят радостно жопами манки, гунеры и пенсы..
    Мне лично как то пох кого они там купили.
    А они горят что Ливерпуль чет там сделал или не сделал.
    Это радует. Надо же и пидорсам дать порадоваться))

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  2. mototroller 10.06.2018 18:03 # mototroller
    Эхехехехе
    Даж незнаю какое лицо колбасников под эту тему нарисовать...
    Про жопу ваще малчу
    )))))

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  3. chelsea2002 10.06.2018 17:45 # chelsea2002
    слава богу есть ливер благодаря которому наше руководство не главные клоуны в англии.. когда уже кажется что хуже быть не может появляется какая нибудь новость как ливер начал с кем то торговаться за три копейки и просрал игрока.. из года в год такое

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  4. mancityman 10.06.2018 17:35 # mancityman
    обоссанный и жалкий "клубишко - недомерок" этот ливалооп, собственно какие болельщики такой и клуб .

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  5. gerrard08 10.06.2018 17:30 # gerrard08
    Ору с альтернатив)

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  6. awesome-arsenal 10.06.2018 17:26 # awesome-arsenal
    президент Лиона окропил чет не по детски, настолько мощно что аж до эвертона долетело

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  7. bezviz 10.06.2018 17:24 # bezviz
    Эта новость лишь подтверждает мои слова что окс ни фига не плеймейкер да и просто донный брит а-ля вилшер или шелви, и поэтому ищут нового

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  8. bushwacka 10.06.2018 17:22 # bushwacka
    Мед.персонал подстраховался, чтобы не получить по шапке, в случае травматичности игрока по ходу сезона...

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  9. nordway 10.06.2018 17:15 # nordway
    Симонса пускай берут,как раз их уровень

    Фупль красно-желтый!!

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  10. fascll 10.06.2018 17:15 # fascll
    вратаря бы жиесть

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