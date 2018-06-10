Гвардиола: "Туре лжет"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лживыми обвинения со стороны своего бывшего полузащитника Яя Туре.
Покинув "Этихад" после восьми лет в клубе, Туре на пару со своим агентом Дмитрием Селюком сделал серию резких заявлений в отношении Гвардиолы. Среди прочего, Яя пожаловался, что каталонский тренер не любит африканских игроков.
Несколько дней назад Гвардиола отказал прессе в комментарии по этому поводу, но сегодня все-таки не сдержал себя и назвал 35-летнего ивуарийца лжецом.
"Это ложь, и он знает это. Мы провели вместе два года, и теперь он говорит такие вещи — но он никогда не говорил мне этого лично", — сообщил Гвардиола испанскому телеканалу TV3.
10.06.2018 16:00
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Последние комментарии:
Браво Гений!
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Ибрагимович тоже врет что пеп трус?)
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