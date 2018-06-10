Гвардиола: "Туре лжет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лживыми обвинения со стороны своего бывшего полузащитника Яя Туре.

Покинув "Этихад" после восьми лет в клубе, Туре на пару со своим агентом Дмитрием Селюком сделал серию резких заявлений в отношении Гвардиолы. Среди прочего, Яя пожаловался, что каталонский тренер не любит африканских игроков.



Несколько дней назад Гвардиола отказал прессе в комментарии по этому поводу, но сегодня все-таки не сдержал себя и назвал 35-летнего ивуарийца лжецом.



"Это ложь, и он знает это. Мы провели вместе два года, и теперь он говорит такие вещи — но он никогда не говорил мне этого лично", — сообщил Гвардиола испанскому телеканалу TV3.