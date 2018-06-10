Бэйл вернется в Премьер-Лигу, если покинет "Реал"

Гарет Бэйл Вингер "Реала" Гарет Бэйл отверг интерес "Баварии", сообщив чемпионам Бундеслиги, что вернется в Премьер-Лигу в случае своего отъезда из Мадрида.

Как стало известно Daily Mirror, "Бавария" увидела в Бэйле идеальную замену возрастным вингерам Франку Рибери и Арьену Роббену, решив воспользоваться тем, что Гарет выразил сомнения относительно своего будущего после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов в прошлом месяце.

Утверждается, что Бэйл был трансферной целью номер один новоиспеченного тренера "Баварии" Нико Ковача на это лето, однако Гарет незамедлительно отверг интерес к своей персоне из Мюнхена.

В данный момент 28-летний валлиец ожидает, какое решение в отношении него пример "Реал". Королевский клуб задумывается о продаже Бэйла, чтобы отбить часть затрат на планируемые приобретения.

Если "Реал" решит продать Бэйла, то Гарет будет готов рассмотреть варианты лишь из Премьер-Лиги, где главным претендентом на него остается "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что окончательное решение по экс-игроку "Тоттенхэма" "Реал" примет только после назначения нового рулевого взамен подавшего в отставку Зинедина Зидана.



Метки Бавария, Бэйл, Реал

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 10.06.2018 15:53 # kojan
    в Баварию вместо Роббена подошёл бы чМО Салах, замена одного бегунка на другого...

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  2. mancunia-planet 10.06.2018 15:41 # mancunia-planet
    Будет нереальная удача его из Реала забрать похер на бабки

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