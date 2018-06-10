Бэйл вернется в Премьер-Лигу, если покинет "Реал"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл отверг интерес "Баварии", сообщив чемпионам Бундеслиги, что вернется в Премьер-Лигу в случае своего отъезда из Мадрида.

Как стало известно Daily Mirror, "Бавария" увидела в Бэйле идеальную замену возрастным вингерам Франку Рибери и Арьену Роббену, решив воспользоваться тем, что Гарет выразил сомнения относительно своего будущего после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов в прошлом месяце.



Утверждается, что Бэйл был трансферной целью номер один новоиспеченного тренера "Баварии" Нико Ковача на это лето, однако Гарет незамедлительно отверг интерес к своей персоне из Мюнхена.



В данный момент 28-летний валлиец ожидает, какое решение в отношении него пример "Реал". Королевский клуб задумывается о продаже Бэйла, чтобы отбить часть затрат на планируемые приобретения.



Если "Реал" решит продать Бэйла, то Гарет будет готов рассмотреть варианты лишь из Премьер-Лиги, где главным претендентом на него остается "Манчестер Юнайтед".



Добавим, что окончательное решение по экс-игроку "Тоттенхэма" "Реал" примет только после назначения нового рулевого взамен подавшего в отставку Зинедина Зидана.