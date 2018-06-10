Лофтус-Чик останется в "Челси", если сможет играть

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик пригрозил "Челси" уходом из клуба, если не получит гарантий игрового времени на следующий сезон.

Напомним, минувший сезон 22-летний Лофтус-Чик провел в "Кристал Пэлас" на правах аренды. Рубен принял участие в 24 матчах Премьер-Лиги и был включен в заявку сборной Англии на ЧМ-2018.



Попробовав на вкус регулярную игру в футбол, полузащитник не хочет возвращаться на лавку запасных. Держа эту мысль в голове, Лофтус-Чик примет решение относительно своего будущего по возвращении из России.



"Что касается планов на будущее, то я осознал, насколько важно играть регулярно для собственного прогресса и развития. Я чувствовал, что становлюсь лучше и лучше с каждым матчем за "Пэлас", поэтому понимание того, что я должен играть регулярно, будет ключом к моему решению после Чемпионата Мира", — цитирует Лофтус-Чика Daily Mirror.