"Ливерпуль" готов купить Ника Поупа

Ник Поуп "Ливерпуль" попытается решить свой вратарский вопрос с помощью покупки голкипера "Бернли" Ника Поупа.

Фатальные ошибки Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" вновь заставили главного тренера "красных" Юргена Клоппа задуматься об укреплении последнего рубежа.

В идеале Клопп хотел бы заполучить в свою команду Алиссона, однако установленная "Ромой" цена в 70 миллионов фунтов заставляет "Ливерпуль" искать альтернативные варианты бразильцу.

Как стало известно The Sun, с недавних пор мерсисайдский клуб проявляет настойчивый интерес к 26-летнему Поупу, который сейчас вместе со сборной Англии готовится к Чемпионату Мира в России.

По информации издания, Ник может быть доступен всего 15 млн. фунтов. Для "бордовых" нет смысла препятствовать развитию талантливого игрока, обладая в запасе проверенным Томом Хитоном.

За плечами у Поупа лишь один сезон на высочайшем уровне — воспользовавшись травмой плеча Хитона в начале минувшей кампании, Ник застолбил за собой место в команде и не дал наставнику Шону Дайчу повода убрать его из состава, когда Том поправил свою здоровье.



Метки Бернли, Ливерпуль, Поуп

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2018 13:00

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  1. ccchelsea 10.06.2018 14:06 # ccchelsea
    А вот и Облак подъехал, хахаха.

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  2. bushwacka 10.06.2018 13:39 # bushwacka
    Тогда и защитников, для полного комплекта.

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  3. gerrard08 10.06.2018 13:30 # gerrard08
    Наверно самый пидрский источник.
    Проходим дальше.

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