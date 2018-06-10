"Ливерпуль" готов купить Ника Поупа

"Ливерпуль" попытается решить свой вратарский вопрос с помощью покупки голкипера "Бернли" Ника Поупа.

Фатальные ошибки Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" вновь заставили главного тренера "красных" Юргена Клоппа задуматься об укреплении последнего рубежа.



В идеале Клопп хотел бы заполучить в свою команду Алиссона, однако установленная "Ромой" цена в 70 миллионов фунтов заставляет "Ливерпуль" искать альтернативные варианты бразильцу.



Как стало известно The Sun, с недавних пор мерсисайдский клуб проявляет настойчивый интерес к 26-летнему Поупу, который сейчас вместе со сборной Англии готовится к Чемпионату Мира в России.



По информации издания, Ник может быть доступен всего 15 млн. фунтов. Для "бордовых" нет смысла препятствовать развитию талантливого игрока, обладая в запасе проверенным Томом Хитоном.



За плечами у Поупа лишь один сезон на высочайшем уровне — воспользовавшись травмой плеча Хитона в начале минувшей кампании, Ник застолбил за собой место в команде и не дал наставнику Шону Дайчу повода убрать его из состава, когда Том поправил свою здоровье.