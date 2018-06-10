Скадамор: "Премьер-Лига не отдаст уикенды"

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Скадамор исключил сценарий, при котором матчи европейского турнира потеснят игры внутреннего английского чемпионата с выходных дней на середину недели.

Незадолго до своего ухода с поста главного тренера "Арсенала" Арсен Венгер высказал мнение, что в будущем сильнейшие клубы континента создадут Суперлигу Европы, которая будет их основным турниром на сезон.



По мнению Венгера, матчи внутренних чемпионатов при этом станут второстепенными и будут играться посреди недели. Однако Скадамор не может согласиться с таким прогнозом.



"Мы не собираемся отдавать уикенды. Этого не случится ни при каких обстоятельствах. Мы являемся самой успешной лигой в мире, и никто не может прийти к нам и потребовать сделать это".



"Кроме того, прямо сейчас у Лиги Чемпионов все отлично. Турнир имеет огромный успех. Взгляните на этот сезон. Мы были свидетелями великолепных матчей, похода "Ливерпуля" к финалу, испытывали восторг, наслаждались голами. Ничего не нужно менять, и мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", — сообщил Скадамор BBC.