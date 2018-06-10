Скадамор: "Премьер-Лига не отдаст уикенды"

Ричард Скадамор Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Скадамор исключил сценарий, при котором матчи европейского турнира потеснят игры внутреннего английского чемпионата с выходных дней на середину недели.

Незадолго до своего ухода с поста главного тренера "Арсенала" Арсен Венгер высказал мнение, что в будущем сильнейшие клубы континента создадут Суперлигу Европы, которая будет их основным турниром на сезон.

По мнению Венгера, матчи внутренних чемпионатов при этом станут второстепенными и будут играться посреди недели. Однако Скадамор не может согласиться с таким прогнозом.

"Мы не собираемся отдавать уикенды. Этого не случится ни при каких обстоятельствах. Мы являемся самой успешной лигой в мире, и никто не может прийти к нам и потребовать сделать это".

"Кроме того, прямо сейчас у Лиги Чемпионов все отлично. Турнир имеет огромный успех. Взгляните на этот сезон. Мы были свидетелями великолепных матчей, похода "Ливерпуля" к финалу, испытывали восторг, наслаждались голами. Ничего не нужно менять, и мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", — сообщил Скадамор BBC.



Метки Премьер-Лига, Скадамор

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2018 12:00

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  1. lexa-arsenal 10.06.2018 12:35 # lexa-arsenal
    Так он уже уходит, хуле пиздeть то?

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  2. ganinilyha 10.06.2018 12:19 # ganinilyha
    Сейчас бы Венгера слушать

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  3. kojan 10.06.2018 12:09 # kojan
    поход Ливерпуля куда? в АПЛ на четвёртую строчку и -25 от Ман Сити... поход в Киев, где его ждала полная жопа...ливера испытывают восторг (!)

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