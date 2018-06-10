Иньеста не жалеет, что отказался играть в Премьер-Лиге

Андрес Иньеста Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не жалеет, что так и не попробовал себя в Премьер-Лиге.

После переезда в Англию Пепа Гвардиолу Иньесту на протяжении двух лет сватали в "Манчестер Сити", однако завершив многолетнюю карьеру в "Барселоне", полузащитник предпочел отправиться в Китай.

По словам Андреса, он ничуть не жалеет, что так и не распробовал на вкус Премьер-Лигу. Взамен Иньеста получил незабываемый опыт на "Камп Ноу" и кучу трофеев.

"Конечно, было бы здорово поиграть в Премьер-Лиге, приобрести новый ценный опыт. Но, если честно, я никогда не думал, что мне будет лучше где-то еще".

"Я уезжаю из "Барселоны" не потому, что этого хочу, а потому что об этом просит мое тело. Я выдавил из себя все до последней капли. У меня просто не осталось сил", - сообщил Иньеста The Guardian.




Метки Иньеста, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 10.06.2018 11:00

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  1. mrjingles 10.06.2018 11:50 # mrjingles
    Яркая карьера, титулы, ему апл не нужна была

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  2. alehandro009 10.06.2018 11:33 # alehandro009
    Он в Японию уехал, а не в Китай. Дебилы

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  3. mufc1994 10.06.2018 11:06 # mufc1994
    Тот самый гол

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