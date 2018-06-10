Иньеста не жалеет, что отказался играть в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не жалеет, что так и не попробовал себя в Премьер-Лиге.

После переезда в Англию Пепа Гвардиолу Иньесту на протяжении двух лет сватали в "Манчестер Сити", однако завершив многолетнюю карьеру в "Барселоне", полузащитник предпочел отправиться в Китай.



По словам Андреса, он ничуть не жалеет, что так и не распробовал на вкус Премьер-Лигу. Взамен Иньеста получил незабываемый опыт на "Камп Ноу" и кучу трофеев.



"Конечно, было бы здорово поиграть в Премьер-Лиге, приобрести новый ценный опыт. Но, если честно, я никогда не думал, что мне будет лучше где-то еще".



"Я уезжаю из "Барселоны" не потому, что этого хочу, а потому что об этом просит мое тело. Я выдавил из себя все до последней капли. У меня просто не осталось сил", - сообщил Иньеста The Guardian.