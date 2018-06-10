"Арсенал" все еще ждет ответа от Уилшира

"Арсенал" все еще находится в ожидании ответа полузащитника Джека Уилшира на предложение о новом контракте.

На текущей неделе Премьер-Лига опубликовала так называемые списки сохраненных и уходящих игроков (retained and released lists) для всех 20 клубов дивизиона.



Что интересно, 26-летний Уилшир не вошел в число девяти уходящих из "Арсенала" игроков, несмотря на истекающий в конце этого месяца контракт.



Football.London отмечает, что Джек значится в списке сохраненных с пометкой "предложение". Это свидетельствует о том, что "канониры" не теряют надежд удержать своего воспитанника, однако Уилшир пока не согласился на новую сделку.



Ожидается, что решение относительно своего будущего Уилшир примет после возвращения из отпуска и разговора с Унаи Эмери. Очевидно, англичанин хочет знать, каковы планы в отношении него у нового тренера "Арсенала".



Вместе с тем Джек, учитывая свой статус, волен вести переговоры с любыми заинтересованными клубами. В последние недели полузащитника сватали в "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".