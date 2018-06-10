Ромеро подтвердил, что остается в "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро останется в клубе с "Олд Траффорд", несмотря на отсутствие игровой практики в Премьер-Лиге.
В середине прошлого сезоне аргентинец намекнул на готовность покинуть МЮ, за который большинство матчей проводит во второстепенных турнирах вроде Кубка Лиги и ранних стадий Кубка Англии.
Однако сейчас Серхио, восстанавливающийся после серьезной травмы, по-прежнему связывает свое будущее с "Олд Траффорд". Ромеро готов остаться в "Юнайтед" ради главного тренера Жозе Моуриньо.
"Прямо сейчас я могу сказать, что остаюсь в "Манчестер Юнайтед". Моуриньо приложил большие усилия к тому, чтобы продлить мой контракт до 2022 года. Разумеется, я не могут оставить его уже этим летом".
"Если "Юнайтед" захочет меня продать, если они получат хорошее предложение, то возможно все. Но, повторюсь, я не верю в такой сценарий", - приводит слова Ромеро Goal.
10.06.2018 09:00
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