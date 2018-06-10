"Эвертон" нацелился на Линделефа

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва хочет сделать своим первым приобретением на новом месте работы защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа.

Напомним, что Линделеф перебрался на "Олд Траффорд" только прошлым летом из "Бенфики". Адаптация Виктора к Премьер-Лиге проходила очень трудно — защитник весь сезон проигрывал конкуренцию своим партнерам по позиции.



В том случае, если "красные дьяволы" предпочтут расстаться со шведом уже после одного сезона, "Эвертон" готов приютить Линделефа. Как сообщает Daily Mirror, Виктор попал в шорт-лист трансферных целей "ирисок" на это лето.



По информации источника, важную роль в трансфере может сыграть то обстоятельство, что Силва прекрасно знает о возможностях Линделефа, ведь Марку работал в свое время в Португалии, где Виктор выступал на протяжении нескольких лет за "Бенфику".



Тем не менее, вероятность, что "Юнайтед" отпустит защитника, крайне мала. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо хочет дать 23-летнему игроку еще один сезон, прежде чем сделать по нему долгосрочные выводы.