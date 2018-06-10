Варди обвинил Ходжсона в провале на Евро-2016

Нападающий сборной Англии Джейми Варди указал на Роя Ходжсона как на главного виновника в провале "трех львов" на Евро-2016.

Свое выступление на континентальном первенстве два года назад англичане завершили еще на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив Исландии. По мнению Варди, ответственность за тот результат полностью лежит на Ходжсоне.



"То поражение на Евро было сродни падению на дно. Я не думаю, что мы хорошо подготовились к этой игре. Когда Исландия повела в счете, мы просто не знали, что делать. Многие ждали от нас победы, но на самом деле мы были ужасно подготовлены к игре".



"Повторюсь, мы не знали и не понимали, что нам делать, когда в счете ведет соперник. Мы даже не рассматривали такой сценарий перед игрой. К счастью, сейчас все по-другому. Каждый, кто был тогда на Евро, может ощутить разницу", - сообщил Варди Daily Mail.