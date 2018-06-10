Варди обвинил Ходжсона в провале на Евро-2016
Нападающий сборной Англии Джейми Варди указал на Роя Ходжсона как на главного виновника в провале "трех львов" на Евро-2016.
Свое выступление на континентальном первенстве два года назад англичане завершили еще на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив Исландии. По мнению Варди, ответственность за тот результат полностью лежит на Ходжсоне.
"То поражение на Евро было сродни падению на дно. Я не думаю, что мы хорошо подготовились к этой игре. Когда Исландия повела в счете, мы просто не знали, что делать. Многие ждали от нас победы, но на самом деле мы были ужасно подготовлены к игре".
"Повторюсь, мы не знали и не понимали, что нам делать, когда в счете ведет соперник. Мы даже не рассматривали такой сценарий перед игрой. К счастью, сейчас все по-другому. Каждый, кто был тогда на Евро, может ощутить разницу", - сообщил Варди Daily Mail.
10.06.2018 07:00
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просто хуета сборная наглии, вот и все. сова как пик маразма.
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