Рохо: "Моуриньо запрещает мне бить Санчеса"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо рассказал, что наставник Жозе Моуриньо попросил его не бить Алексиса Санчеса на тренировках.

За полгода на "Олд Траффорд" чилиец так и не вписался в игровой механизм МЮ, но Моуриньо всячески поддерживает новичка и даже дает ему поблажки. Одна из них – бережное отношение к Санчесу на тренировках.



"Когда клуб подписал Санчеса, Жозе подошел ко мне и попросил не бить его по ногам на тренировках. Все мы понимаем, что Алексис – классный игрок, просто пока нам не удалось извлечь пользу из его сильных сторон".



"Я помню, как мы играли друг против друга: он бил меня, я бил его, все было честно. Я даже пускал в ход оскорбления, настолько тяжело его было остановить. Поэтому когда он пришел к нам, я лишь убедился, насколько он силен", - цитирует Рохо Daily Mail.