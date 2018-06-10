Рохо: "Моуриньо запрещает мне бить Санчеса"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо рассказал, что наставник Жозе Моуриньо попросил его не бить Алексиса Санчеса на тренировках.
За полгода на "Олд Траффорд" чилиец так и не вписался в игровой механизм МЮ, но Моуриньо всячески поддерживает новичка и даже дает ему поблажки. Одна из них – бережное отношение к Санчесу на тренировках.
"Когда клуб подписал Санчеса, Жозе подошел ко мне и попросил не бить его по ногам на тренировках. Все мы понимаем, что Алексис – классный игрок, просто пока нам не удалось извлечь пользу из его сильных сторон".
"Я помню, как мы играли друг против друга: он бил меня, я бил его, все было честно. Я даже пускал в ход оскорбления, настолько тяжело его было остановить. Поэтому когда он пришел к нам, я лишь убедился, насколько он силен", - цитирует Рохо Daily Mail.
10.06.2018 06:00
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Бананоед не знает ещё что это футбол а не бои без правил, Маур пока не объяснил ему этого!
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