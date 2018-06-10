Милинкович-Савич определится со своим будущим после ЧМ-2018

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, называемый в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед", определится со своим будущим после возвращения с Чемпионата Мира в России.

Ранее в это межсезонье "красные дьяволы" уже заручились услугами Фреда, однако главному тренеру Жозе Моуриньо нужен еще один полузащитник.



Целью номер один "Юнайтед" для укрепления центра поля называется как раз Милинкович-Савич, чей агент Матея Кежман был подопечным Моуриньо в "Челси". Однако сейчас 23-летний игрок сборной Сербии ставит переговоры относительно своего будущего на паузу.



"Я стараюсь сохранять концентрацию, хотя каждый день читаю что-нибудь насчет себя. Конечно, я испытываю давление и понимаю, что мне придется жить с этим во время Чемпионата Мира. Такое же давление я испытывал, играя за "Лацио", и я привык к этому".



"Я приму решение, где продолжу свою карьеру, после Чемпионата Мира. У нас в сборной очень хорошая атмосфера, и кажется, словно я здесь давно. Мне не терпится начать турнир", — цитирует Милинкович-Савича Manchester Evening News.



Также Сергей сделал намек на возможный переход к "дьяволам", заявив, что полузащитник МЮ Неманья Матич является его кумиром.



"Что касается моих идолов, я могу сказать, что всегда смотрел и равнялся на Неманью Матича", — сообщил Милинкович-Савич официальному веб-сайту ФИФА.