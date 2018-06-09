Шакири не уверен в своем будущем

Вингер "Стоука" Джердан Шакири прокомментировал интерес "Ливерпуля" к своей персоне, выразив уверенность, что его агент во всем разберется.

После вылета "гончаров" из Премьер-Лиги в контракте Шакири стал активен пункт об отступных в размере 12 миллионов фунтов. Это обстоятельство немедленно привлекло внимание целого ряда клубов, включая "Ливерпуль".



Однако в данный момент экс-игрок "Баварии" и "Интера" сосредоточен на подготовке к Чемпионату Мира со сборной Швейцарии. 26-летний Шакири отказывается делать прогнозы относительно своего будущего.



"Я не могу вам ничего сказать прямо сейчас. Думаю, мой агент позаботится о моем будущем. В данный момент я сосредоточен на национальной команде".



"Что я думаю об "Энфилде"? Замечательный стадион, определенно", — сообщил Шакири Blick.