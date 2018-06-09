Фекира не будет в "Ливерпуле"
"Лион" официально объявил о сворачивании переговоров с "Ливерпулем" относительно трансфера плеймейкера Набиля Фекира. Сделки не будет.
На протяжении последних дней спекуляции вокруг 24-летнего игрока сборной Франции просто зашкаливали. По слухам, "Ливерпуль" согласовал с "Лионом" компенсацию в 53 миллиона фунтов, а сам Фекир прошел медицинское обследование и договорился о долгосрочном контракте.
И хотя в пятницу официального подтверждения сделки не последовало, президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил прессе, что Набиль "оптимистичен" относительно своего перехода в мерсисайдский клуб.
Спустя считанные часы в этой истории была поставлена точка. Клуб Лиги 1 выпустил официальное заявление, сообщил, что переход Фекира в "Ливерпуль" сорвался.
"Лион" информирует, что трехсторонние переговоры с "Ливерпулем" и Набилем Фекиром относительно трансфера нашего капитана не увенчались успехом, и "Лион" решил завершить эти переговоры".
"Ливерпуль" был приоритетным направлением Набиля, вдобавок игроком интересовались некоторые другие клубы с амбициями, однако "Лион" счастлив, что сможет рассчитывать на своего капитана в сезоне 2018/19, в котором клуб выступит в Лиге Чемпионов", — гласит заявление "Лиона".
09.06.2018 21:35
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Последние комментарии:
Осталось извиниться!!!! Давайте сковсеры вы это умеете!
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Уже одно, что он Муслим - не нужен. С крестами и подавно!
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Не получилось впарить "хрусталя" из Лиона. Бывает.. ;)
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ладно Фекиры, удачи в ЛЕ,
Желаю Лиону встретиться с Ливерпулем в ЛЧ (ну или в ЛЕ)
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Короче Ливерпуль сам передумал,лига чемпионов же и с Груичами выигрывается, а скамейка Ливерпупа такая же длинная как член Лукаки
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здарова фабилы некиры
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лохи.
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Ребят, нашёл тут инфу, короче это все большая игра Лиона, на самом деле всё на мази, ждем топчика:
Французские источники сообщают, что на бирже во Франции существует правило, по которому компания, представленная на ней («Лион» входит в число таких компаний), не может делать никаких важных объявлений до закрытия биржи, дабы избежать резкого взлета или падения котировок акций этой компании. Именно этим может объясняться сегодняшнее странное заявление «Лиона».
Если все так, то объявление стоит ожидать в районе 19:00-20:00 по московскому времени, когда закроется французская биржа.
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https://mobile.twitter.com/OL_English
Although Liverpool had been a priority for Nabil, Olympique Lyonnais are delighted that our captain will remain with the club for the 2018-19 season and lead the team in the next Champions League tournament.
Bggggg
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Лион горазд был торговаться хоть до конца лета, плюс желание самого футболиста. Смысла им резко сворачивать переговоры нет никакого. Очевидно, что передумал Ливерпуль.
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изначально нахуй был не нужен, пока в воротах это "чудо". Вратаря и дешевого Шакири - мой выбор (имхо)
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Ахахаха, обоссали обосссаных ну куда еще, они еще после Реала не высохли.
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Вот и отлично! Его разрыв крестов, вызывал сомнения...
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ЛФК на трасферном рынке так же команда на поле, то вынесут вперёд ногами, то куйпойми что сотворят
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Ливапуль уже не желтый, а темно-оранжевый
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Без комментариев Леона Бриттона не обойтись
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если б топу срочно был нужен, то уже презентовали бы фекира. хотя до завершения окна еще много времени.
приятно, что один из лучших игроков франции хочет перейти только в ливерпуль.
фабиньо быстро и без шума оформили, а по фекиру видимо вопросы были у красных.
посмотрим что дальше будет, но уже месяца через полтора скорее всего будут основные трансферы.
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Уилл Смитх блогером стал, остальное куйня
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Соснули, впрочем ничего нового
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Ненуженбыл
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