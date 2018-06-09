Фекира не будет в "Ливерпуле"

Набиль Фекир "Лион" официально объявил о сворачивании переговоров с "Ливерпулем" относительно трансфера плеймейкера Набиля Фекира. Сделки не будет.

На протяжении последних дней спекуляции вокруг 24-летнего игрока сборной Франции просто зашкаливали. По слухам, "Ливерпуль" согласовал с "Лионом" компенсацию в 53 миллиона фунтов, а сам Фекир прошел медицинское обследование и договорился о долгосрочном контракте.

И хотя в пятницу официального подтверждения сделки не последовало, президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил прессе, что Набиль "оптимистичен" относительно своего перехода в мерсисайдский клуб.

Спустя считанные часы в этой истории была поставлена точка. Клуб Лиги 1 выпустил официальное заявление, сообщил, что переход Фекира в "Ливерпуль" сорвался.

"Лион" информирует, что трехсторонние переговоры с "Ливерпулем" и Набилем Фекиром относительно трансфера нашего капитана не увенчались успехом, и "Лион" решил завершить эти переговоры".

"Ливерпуль" был приоритетным направлением Набиля, вдобавок игроком интересовались некоторые другие клубы с амбициями, однако "Лион" счастлив, что сможет рассчитывать на своего капитана в сезоне 2018/19, в котором клуб выступит в Лиге Чемпионов", — гласит заявление "Лиона".



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2018 21:35

Количество просмотров Просмотров: 1827

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Последние комментарии:




  1. awesome-arsenal 09.06.2018 22:20 # awesome-arsenal
    Осталось извиниться!!!! Давайте сковсеры вы это умеете!

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  2. electric 09.06.2018 22:17 # electric
    Уже одно, что он Муслим - не нужен. С крестами и подавно!

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  3. bushwacka 09.06.2018 22:13 # bushwacka
    Не получилось впарить "хрусталя" из Лиона. Бывает.. ;)

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  4. largo-winch 09.06.2018 22:09 # largo-winch
    ладно Фекиры, удачи в ЛЕ,
    Желаю Лиону встретиться с Ливерпулем в ЛЧ (ну или в ЛЕ)

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  5. nordway 09.06.2018 22:08 # nordway
    Короче Ливерпуль сам передумал,лига чемпионов же и с Груичами выигрывается, а скамейка Ливерпупа такая же длинная как член Лукаки

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  6. tjk4 09.06.2018 22:06 # tjk4
    здарова фабилы некиры

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  7. hammersmith 09.06.2018 22:04 # hammersmith
    лохи.

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  8. psycho1 09.06.2018 22:01 # psycho1
    Ребят, нашёл тут инфу, короче это все большая игра Лиона, на самом деле всё на мази, ждем топчика:

    Французские источники сообщают, что на бирже во Франции существует правило, по которому компания, представленная на ней («Лион» входит в число таких компаний), не может делать никаких важных объявлений до закрытия биржи, дабы избежать резкого взлета или падения котировок акций этой компании. Именно этим может объясняться сегодняшнее странное заявление «Лиона».

    Если все так, то объявление стоит ожидать в районе 19:00-20:00 по московскому времени, когда закроется французская биржа.

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  9. largo-winch 09.06.2018 21:57 # largo-winch
    https://mobile.twitter.com/OL_English

    Although Liverpool had been a priority for Nabil, Olympique Lyonnais are delighted that our captain will remain with the club for the 2018-19 season and lead the team in the next Champions League tournament.

    Bggggg

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  10. sausage 09.06.2018 21:57 # sausage
    Лион горазд был торговаться хоть до конца лета, плюс желание самого футболиста. Смысла им резко сворачивать переговоры нет никакого. Очевидно, что передумал Ливерпуль.

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  11. helicopter 09.06.2018 21:53 # helicopter
    изначально нахуй был не нужен, пока в воротах это "чудо". Вратаря и дешевого Шакири - мой выбор (имхо)

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  12. chelsea-super 09.06.2018 21:51 # chelsea-super
    Ахахаха, обоссали обосссаных ну куда еще, они еще после Реала не высохли.

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  13. bushwacka 09.06.2018 21:51 # bushwacka
    Вот и отлично! Его разрыв крестов, вызывал сомнения...

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  14. contrario 09.06.2018 21:45 # contrario
    ЛФК на трасферном рынке так же команда на поле, то вынесут вперёд ногами, то куйпойми что сотворят

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  15. nordway 09.06.2018 21:45 # nordway
    Ливапуль уже не желтый, а темно-оранжевый

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  16. budun 09.06.2018 21:43 # budun
    Без комментариев Леона Бриттона не обойтись

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  17. liverfun 09.06.2018 21:43 # liverfun
    если б топу срочно был нужен, то уже презентовали бы фекира. хотя до завершения окна еще много времени.
    приятно, что один из лучших игроков франции хочет перейти только в ливерпуль.
    фабиньо быстро и без шума оформили, а по фекиру видимо вопросы были у красных.
    посмотрим что дальше будет, но уже месяца через полтора скорее всего будут основные трансферы.

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  18. mancunia-planet 09.06.2018 21:42 # mancunia-planet
    Уилл Смитх блогером стал, остальное куйня

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  19. nordway 09.06.2018 21:41 # nordway
    Соснули, впрочем ничего нового

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  20. fc-oil 09.06.2018 21:41 # fc-oil
    Ненуженбыл

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