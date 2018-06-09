Фекира не будет в "Ливерпуле"

"Лион" официально объявил о сворачивании переговоров с "Ливерпулем" относительно трансфера плеймейкера Набиля Фекира. Сделки не будет.

На протяжении последних дней спекуляции вокруг 24-летнего игрока сборной Франции просто зашкаливали. По слухам, "Ливерпуль" согласовал с "Лионом" компенсацию в 53 миллиона фунтов, а сам Фекир прошел медицинское обследование и договорился о долгосрочном контракте.



И хотя в пятницу официального подтверждения сделки не последовало, президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил прессе, что Набиль "оптимистичен" относительно своего перехода в мерсисайдский клуб.



Спустя считанные часы в этой истории была поставлена точка. Клуб Лиги 1 выпустил официальное заявление, сообщил, что переход Фекира в "Ливерпуль" сорвался.



"Лион" информирует, что трехсторонние переговоры с "Ливерпулем" и Набилем Фекиром относительно трансфера нашего капитана не увенчались успехом, и "Лион" решил завершить эти переговоры".



"Ливерпуль" был приоритетным направлением Набиля, вдобавок игроком интересовались некоторые другие клубы с амбициями, однако "Лион" счастлив, что сможет рассчитывать на своего капитана в сезоне 2018/19, в котором клуб выступит в Лиге Чемпионов", — гласит заявление "Лиона".