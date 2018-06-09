Бертран: "Саутгейт ошибся, не взяв меня в команду"

Райан Бертран Левый защитник "Саутгемптона" Райан Бертран обрушился с критикой на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта из-за непопадания в заявку на Чемпионат Мира в России.

Вместо Бертрана, сражавшегося со "святыми" за выживание в Премьер-Лиге, Саутгейт предпочел взять на турнир Данни Роуза из "Тоттенхэма" и Эшли Янга из "Манчестер Юнайтед". Райан считает, что тренер совершил ошибку, не взяв в расчет его универсальность.

"Я играл латераля в схеме с пятью защитниками – точно такую же расстановку использует сборная Англии. Также я играл в тройке центральных защитников с Виргилом Ван Дейком и Жозе Фонте в позапрошлом сезоне. И тогда, если мне не изменяет память, мы установили клубный рекорд по числу матчей на ноль".

"Более того, я играл левого полузащитника – например, в финале Лиги Чемпионов за "Челси". Думаю, тренер ошибся, анализируя состав, а мне очень тяжело с этим смириться", - сообщил Бертран The Independent.




Метки Бертран, Саутгейт, Саутгемптон, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 09.06.2018 21:00

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  1. zzspurs 09.06.2018 22:10 # zzspurs
    В команде 23 места. Да бертран достоин быть в сборной но и Роуз и янг может и чуточку но лучше... так что оставляем обиды и болеем за Англию

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  2. helicopter 09.06.2018 21:36 # helicopter
    Янга вообще не ЛЗ, хоть и блестяще провел этот сезон за мусорный клуб в этой роли...
    А вот Роуз - овощ...травматичный, прямолинейный овощ. Бертран не лучше, но в обороне конечно покруче Роуза будет

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  3. ccchelsea 09.06.2018 21:22 # ccchelsea
    Прав. Шикарный футболист, который должен играть на ЧМ.

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