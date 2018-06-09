Бертран: "Саутгейт ошибся, не взяв меня в команду"
Левый защитник "Саутгемптона" Райан Бертран обрушился с критикой на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта из-за непопадания в заявку на Чемпионат Мира в России.
Вместо Бертрана, сражавшегося со "святыми" за выживание в Премьер-Лиге, Саутгейт предпочел взять на турнир Данни Роуза из "Тоттенхэма" и Эшли Янга из "Манчестер Юнайтед". Райан считает, что тренер совершил ошибку, не взяв в расчет его универсальность.
"Я играл латераля в схеме с пятью защитниками – точно такую же расстановку использует сборная Англии. Также я играл в тройке центральных защитников с Виргилом Ван Дейком и Жозе Фонте в позапрошлом сезоне. И тогда, если мне не изменяет память, мы установили клубный рекорд по числу матчей на ноль".
"Более того, я играл левого полузащитника – например, в финале Лиги Чемпионов за "Челси". Думаю, тренер ошибся, анализируя состав, а мне очень тяжело с этим смириться", - сообщил Бертран The Independent.
09.06.2018 21:00
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Последние комментарии:
В команде 23 места. Да бертран достоин быть в сборной но и Роуз и янг может и чуточку но лучше... так что оставляем обиды и болеем за Англию
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Янга вообще не ЛЗ, хоть и блестяще провел этот сезон за мусорный клуб в этой роли...
А вот Роуз - овощ...травматичный, прямолинейный овощ. Бертран не лучше, но в обороне конечно покруче Роуза будет
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Прав. Шикарный футболист, который должен играть на ЧМ.
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