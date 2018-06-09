Агент Сеюнджю подтвердил, что договаривается с "Арсеналом"
Агент защитника "Фрайбурга" Чаглара Сеюнджю заявил, что ведет "конкретные" переговоры о трансфере своего клиента в "Арсенал".
Инициатором интереса "канониров" к 22-летнему игроку сборной Турции является глава их скаутской службы Свен Мислинтат, знакомый с талантами Сеюнджю со времен работы в дортмундской "Боруссии".
Однако для приобретения Чаглара "Арсеналу" придется выдержать конкуренцию со стороны других европейских клубов, включая "Ливерпуль".
"Свен Мислинтат проявляет интерес к Чаглару со своего периода в Дортмунде. Впервые он ездил просматривать его как скаут, еще когда работал в Германии".
"Мы ведем конкретные переговоры, и остается лишь согласовать размер компенсации. Посмотрим, что случится дальше".
"Что касается "Ливерпуля", то я скажу, что за ним следят четыре или пять клубов Премьер-Лиги. Также существует интерес со стороны "Атлетико" из Испании и нескольких клубов из Франции, Италии и Германии", — цитирует агента Мустафу Догру Daily Mirror.
09.06.2018 20:00
Просмотров: 304
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топари подъехали.....
(ответить)
Везде Ливерпуль пихают. Каким боком он к этому нонаме?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий