Агент Сеюнджю подтвердил, что договаривается с "Арсеналом"

Агент защитника "Фрайбурга" Чаглара Сеюнджю заявил, что ведет "конкретные" переговоры о трансфере своего клиента в "Арсенал".

Инициатором интереса "канониров" к 22-летнему игроку сборной Турции является глава их скаутской службы Свен Мислинтат, знакомый с талантами Сеюнджю со времен работы в дортмундской "Боруссии".



Однако для приобретения Чаглара "Арсеналу" придется выдержать конкуренцию со стороны других европейских клубов, включая "Ливерпуль".



"Свен Мислинтат проявляет интерес к Чаглару со своего периода в Дортмунде. Впервые он ездил просматривать его как скаут, еще когда работал в Германии".



"Мы ведем конкретные переговоры, и остается лишь согласовать размер компенсации. Посмотрим, что случится дальше".



"Что касается "Ливерпуля", то я скажу, что за ним следят четыре или пять клубов Премьер-Лиги. Также существует интерес со стороны "Атлетико" из Испании и нескольких клубов из Франции, Италии и Германии", — цитирует агента Мустафу Догру Daily Mirror.