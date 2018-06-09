Фекир "оптимистичен" относительно своего перехода в "Ливерпуль"

Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир по-прежнему ожидает перейти в "Ливерпуль", несмотря на внезапную заминку.

Представление Фекира в качестве игрока "красных" ожидалось еще в пятницу. После того, как два клуба договорились о компенсации в размере 53 миллионов фунтов, Набиль прошел медицинское обследование и согласовал условия пятилетнего контракта.



По некоторым данным, 24-летний игрок сборной Франции даже дал интервью LFCTV — клубному телеканалу "Ливерпуля". Однако официального подтверждения сделки нет до сих пор, и пресса теряется в догадках, почему так случилось.



Авторитетные английские медиа уверены, что у финалистов Лиги Чемпионов появились сомнения насчет здоровья Фекира после прохождения игроком медобследования. Возможно, это как-то связано с травмами, перенесенным Набилем в недавнем прошлом.



Отдельные французские СМИ считают, что никаких проблем не возникло, а "Лион", являясь публичной компанией, просто решил отложить проведение сделки до июля — при таком раскладе доходы от продажи Фекира будут учтены в финансовой отчетности следующего сезона.



Так или иначе, но президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре по-прежнему ожидает, что Фекир присоединится к "Ливерпулю".



"Я виделся с ним этим утром, мы пообщались 15 минут. Он в процессе переговоров, и я думаю, переход состоится. Это не мешает есть быть полностью сосредоточенным на национальной команде".



"Он был в очень хорошем состоянии духа. Было бы лучше, если бы его трансфер состоялся до отъезда в Россию, но похоже, его это не беспокоит. Он оптимистичен насчет своего трансфера, потому что медицинское обследование прошло позитивно".



"Так всегда бывает, когда обсуждается трансфер. Каждая сторона пытается настоять на своей цене, понизить ее, повысить ее. А когда возникают небольшие заминки, это все часть игры", — сообщил Ле Гре Le Progres.