Салах: "Надеюсь, Рамос подскажет, сыграю я на Чемпионате Мира или нет"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах с иронией заявил, что защитник "Реала" Серхио Рамос вновь подключит свои знания о медицине и подскажет, сыграет он на Чемпионате Мира или нет.

После того, как Рамос нанес Салаху травму плеча в финале Лиги Чемпионов, испанец рассказал, что вообще-то Мохамед мог продолжить игру, если бы попросил врачей сделать ему укол обезболивающего.



Восстанавливаясь от повреждения в надежде сыграть на Чемпионате Мира в России, египтянин не упустил возможность упрекнуть обидчика, сделав это в ироничной манере.



"Здорово, что человек, который сначала заставил тебя плакать, потом вынуждает тебя смеяться. Было бы неплохо, если бы он сказал, успею я восстановиться к Чемпионату Миру или нет".



"Он прислал мне сообщение, но я никогда не отвечал ему, что это было "нормально". Было ли это единоборство нормальным? Не знаю. Разве?"



А также злость и печаль, что не смогу продолжить игру в финале Лиги Чемпионов. Моментом позже я также понял, что могу не сыграть на Чемпионате Мира, и это была опустошающая мысль", - сообщил Салах Marca.