Жоржиньо просит "Наполи" отпустить его в "Сити"

Разногласия между "Наполи" и "Манчестер Сити" насчет трансфера Жоржиньо заставили полузащитника вмешаться в ситуацию и оказать давление на неаполитанский клуб.

Как известно, "Наполи" отклонил первое предложение "Сити" по Жоржиньо, после чего "горожане" ясно дали понять, что не будут платить за игрока свыше 47 миллионов евро. Более того, чемпионы Премьер-Лиги уже рассматривают альтернативные варианты вроде Марио Лемина из "Саутгемптона" или Жан-Мишеля Сери из "Ниццы".



Сам Жоржиньо не скрывает, что хотел бы перебраться на "Этихад" и поработать под началом главного тренера Пепа Гвардиолы. Итальянец уже предупредил свой клуб, что не подпишет новый контракт, если останется в Серии А.



"Мы знаем, что клубы не могут прийти к согласию. Разница между требованиями "Наполи" и возможностями "Сити" составляет сейчас 10 миллионов евро. Более того, "Сити" уже работает над планом Б. Игрок ждет решения "Наполи" и предупреждает, что продлевать контракт он не будет".



"Жоржиньо остается профессионалом, но вы же понимаете, что такой шанс дается раз в жизни. Это хорошая возможность и для него, и для его семьи. Если он не переедет в Манчестер, то будет этому не рад. Любой игрок хотел бы выступать у Гвардиолы", - сообщил агент Жоао Сантос CalcioNapoli24.