"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Грилиша

"Тоттенхэм" лидирует среди представителей Премьер-Лиги в борьбе за талантливого полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Из-за финансовых проблем и непопадания в Премьер-Лигу по итогам сезона бирмингемцам придется продать свое юное дарование этим летом. Спрос на 22-летнего Грилиша, разумеется, есть.



Как стало известно ESPN, на Джека претендуют сразу несколько клубов Премьер-Лиги, но лидирует в борьбе "Тоттенхэм". Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино определил Грилиша приоритетной целью на трансферном рынке.



По информации источника, Почеттино хочет помочь Джеку вырасти в более зрелого и продуктивного игрока, а также укрепить ядро из местных футболистов, которое в "Тоттенхэме" составляют Деле Алли, Киран Трипье и Харри Винкс.