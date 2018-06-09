"Сити" завершает трансфер Махреза
"Манчестер Сити" вплотную приблизился к приобретению вингера "Лестера" Рияда Махреза.
Если трансфер полузащитника "Наполи" Жоржиньо осложняется требованиями неаполитанского клуба относительно суммы отступных, то переход Махреза не вызывает у чемпионов Премьер-Лиги таких проблем, как это было зимой.
Более того, клуб с "Этихад" вплотную приблизился к приобретению игрока, которого в январе "Лестер" оценил в 95 миллионов фунтов. Как стало известно Daily Mirror, "Сити" уже согласовал стоимость сделки и приступил к оформлению последних деталей.
По информации источника, "горожанам" осталось лишь утрясти вопрос с вознаграждением для агента Махреза Камеля Бенгугама. Ожидается, что вопрос будет решен к возвращению Рияда из отпуска.
09.06.2018 15:00
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