"Сити" завершает трансфер Махреза

"Манчестер Сити" вплотную приблизился к приобретению вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Если трансфер полузащитника "Наполи" Жоржиньо осложняется требованиями неаполитанского клуба относительно суммы отступных, то переход Махреза не вызывает у чемпионов Премьер-Лиги таких проблем, как это было зимой.



Более того, клуб с "Этихад" вплотную приблизился к приобретению игрока, которого в январе "Лестер" оценил в 95 миллионов фунтов. Как стало известно Daily Mirror, "Сити" уже согласовал стоимость сделки и приступил к оформлению последних деталей.



По информации источника, "горожанам" осталось лишь утрясти вопрос с вознаграждением для агента Махреза Камеля Бенгугама. Ожидается, что вопрос будет решен к возвращению Рияда из отпуска.