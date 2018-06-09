Гетце допускает, что воссоединится с Клоппом в "Ливерпуле"

Гетце и Клопп Плеймейкер "Боруссии" Марио Гетце признался, что может воссоединиться с Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Именно под руководством Клоппа немец сделал себе имя в "Боруссии", прежде чем перешел на повышение в "Баварию". По словам Гетце, перед отъездом из Мюнхена он мог перейти в "Ливерпуль", но предпочел вернуться в Дортмунд.

Тем не менее, Марио не исключает вариант, при котором воссоединится с тренером, который вывел его в высший футбольный свет. Если "Ливерпуль" снова сделает предложение, Гетце обязательно подумает.

"Когда я решил покинуть "Баварию", Юрген Клопп хотел подписать меня в "Ливерпуль". Я тоже был заинтересован в том, чтобы поработать с ним, но все равно вернулся в "Боруссию".

"Юрген входит в число лучших тренеров мира, поэтому вариант с "Ливерпулем" по-прежнему в силе", - рассказал Гетце изданию DAZN.



Метки Боруссия, Гетце, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 09.06.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 09.06.2018 15:46 # mixmaster
    Будет вместо старриджа с оксом в лазарете сидеть

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  2. carrick-16 09.06.2018 14:34 # carrick-16
    Ну и стоило в Баварию уходить тогда?? Переоцененка он даже в той Боруссии не на первых ролях был

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  3. nordway 09.06.2018 14:28 # nordway
    Ну колбаса может позволить себе игрока,который весь сезон пропустил за 50 лямов на лавку, почему бы и этого инвалида не взять

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  4. gerrard08 09.06.2018 14:24 # gerrard08
    Клопп: "ах ах ах"

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  5. ray-black 09.06.2018 14:24 # ray-black
    Щеки в Баварии знатные отъел. А вот в футбол играть разучился. Нафиг никому не нужен сейчас.

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