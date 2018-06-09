Гетце допускает, что воссоединится с Клоппом в "Ливерпуле"

Плеймейкер "Боруссии" Марио Гетце признался, что может воссоединиться с Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Именно под руководством Клоппа немец сделал себе имя в "Боруссии", прежде чем перешел на повышение в "Баварию". По словам Гетце, перед отъездом из Мюнхена он мог перейти в "Ливерпуль", но предпочел вернуться в Дортмунд.



Тем не менее, Марио не исключает вариант, при котором воссоединится с тренером, который вывел его в высший футбольный свет. Если "Ливерпуль" снова сделает предложение, Гетце обязательно подумает.



"Когда я решил покинуть "Баварию", Юрген Клопп хотел подписать меня в "Ливерпуль". Я тоже был заинтересован в том, чтобы поработать с ним, но все равно вернулся в "Боруссию".



"Юрген входит в число лучших тренеров мира, поэтому вариант с "Ливерпулем" по-прежнему в силе", - рассказал Гетце изданию DAZN.