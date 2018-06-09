Гетце допускает, что воссоединится с Клоппом в "Ливерпуле"
Плеймейкер "Боруссии" Марио Гетце признался, что может воссоединиться с Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".
Именно под руководством Клоппа немец сделал себе имя в "Боруссии", прежде чем перешел на повышение в "Баварию". По словам Гетце, перед отъездом из Мюнхена он мог перейти в "Ливерпуль", но предпочел вернуться в Дортмунд.
Тем не менее, Марио не исключает вариант, при котором воссоединится с тренером, который вывел его в высший футбольный свет. Если "Ливерпуль" снова сделает предложение, Гетце обязательно подумает.
"Когда я решил покинуть "Баварию", Юрген Клопп хотел подписать меня в "Ливерпуль". Я тоже был заинтересован в том, чтобы поработать с ним, но все равно вернулся в "Боруссию".
"Юрген входит в число лучших тренеров мира, поэтому вариант с "Ливерпулем" по-прежнему в силе", - рассказал Гетце изданию DAZN.
09.06.2018 14:00
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Последние комментарии:
Будет вместо старриджа с оксом в лазарете сидеть
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Ну и стоило в Баварию уходить тогда?? Переоцененка он даже в той Боруссии не на первых ролях был
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Ну колбаса может позволить себе игрока,который весь сезон пропустил за 50 лямов на лавку, почему бы и этого инвалида не взять
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Клопп: "ах ах ах"
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Щеки в Баварии знатные отъел. А вот в футбол играть разучился. Нафиг никому не нужен сейчас.
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