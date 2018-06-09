Гвардиола не считает "Сити" лучшей командой в истории Премьер-Лиги
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не считает свою команду лучшей в истории Премьер-Лиги.
Под руководством Гвардиолы "Сити" обновил целый ряд рекордов в минувшем сезоне, выиграл чемпионский титул и набрал невероятные 100 очков. Но чтобы называться лучшей командой в истории Премьер-Лиги, Пепу этого недостаточно.
"Разве мы лучшие? Я в этом не так уверен, как вы. Я согласен с теми людьми, которые говорят: чтобы стать лучшей командой в истории английского футбола, нужно чаще побеждать. А мы, если вы не забыли, только один раз выиграли Премьер-Лигу с этой командой", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
09.06.2018 13:00
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У Арсенала самая сплочённая команда
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адеквата включил
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Скромничает и заодно напоминает кто тут батя. Посмотрите на список обновленных рекордов, вспомните стиль игры. И идите в жопу со своей настольгией по сафским временам
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МЮ 07-09 или МЮ конца девяностых были лучшими.
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