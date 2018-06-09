Гвардиола не считает "Сити" лучшей командой в истории Премьер-Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не считает свою команду лучшей в истории Премьер-Лиги.

Под руководством Гвардиолы "Сити" обновил целый ряд рекордов в минувшем сезоне, выиграл чемпионский титул и набрал невероятные 100 очков. Но чтобы называться лучшей командой в истории Премьер-Лиги, Пепу этого недостаточно.



"Разве мы лучшие? Я в этом не так уверен, как вы. Я согласен с теми людьми, которые говорят: чтобы стать лучшей командой в истории английского футбола, нужно чаще побеждать. А мы, если вы не забыли, только один раз выиграли Премьер-Лигу с этой командой", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.