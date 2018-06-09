Гвардиола не считает "Сити" лучшей командой в истории Премьер-Лиги

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не считает свою команду лучшей в истории Премьер-Лиги.

Под руководством Гвардиолы "Сити" обновил целый ряд рекордов в минувшем сезоне, выиграл чемпионский титул и набрал невероятные 100 очков. Но чтобы называться лучшей командой в истории Премьер-Лиги, Пепу этого недостаточно.

"Разве мы лучшие? Я в этом не так уверен, как вы. Я согласен с теми людьми, которые говорят: чтобы стать лучшей командой в истории английского футбола, нужно чаще побеждать. А мы, если вы не забыли, только один раз выиграли Премьер-Лигу с этой командой", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 09.06.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 860

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 09.06.2018 13:54 # shakur
    У Арсенала самая сплочённая команда

    (ответить)

  2. hammersmith 09.06.2018 13:46 # hammersmith
    адеквата включил

    (ответить)

  3. highneken 09.06.2018 13:37 # highneken
    Скромничает и заодно напоминает кто тут батя. Посмотрите на список обновленных рекордов, вспомните стиль игры. И идите в жопу со своей настольгией по сафским временам

    (ответить)

  4. trahalshik01 09.06.2018 13:17 # trahalshik01
    МЮ 07-09 или МЮ конца девяностых были лучшими.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: