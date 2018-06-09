FA ждет от сборной Англии выхода в четвертьфинал ЧМ-2018

Исполнительный директор FA Мартин Гленн поставил перед сборной Англии задачу выйти в четвертьфинал Чемпионата Мира в России.

Прошло уже 12 лет с тех пор, как команда "трех львов" праздновала победу на стадии плей-офф Чемпионата Мира. Последний раз это случалось в 2006 году, когда англичане одолели Эквадор.



Памятуя о провальном Евро-2016, Гленн надеется, что на сей раз сборная сделает шаг вперед и пробьется в четвертьфинал Чемпионата Мира. Именно такого результата ждет FA от главного тренера Гарета Саутгейта.



"Я не хочу говорить о стадиях и конкретных результатах, но было бы неплохо продвинуться дальше 1/8 финала. Вы прекрасно знаете, что мы не побеждали в плей-офф с 2006 года".



"Очевидно, что выход из группы и победа на стадии плей-офф будут признаком прогресса. И, естественно, что чем больше ты побеждаешь, тем большего ты хочешь добиться", - цитирует Гленна The Telegraph.