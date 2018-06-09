Пирес советует "Арсеналу" подписать Феллайни

Легенда "Арсенала" Робер Пирес рекомендовал наставнику "канониров" Унаи Эмери подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни.

Не договорившись с "красными дьяволами" о новом контракте, теперь Феллайни готов покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом. "Арсенал" как раз называется одним из претендентов на 30-летнего бельгийца, и Пирес советует Эмери не упускать такую возможность.



"Каждый в Премьер-Лиге знает Маруана Феллайни. Конечно, минувший сезон сложился очень, очень сложно для него, учитывая его отношения с Моуриньо. Но я думаю, он хороший игрок, и если он захочет перейти в "Арсенал", это будет хорошей новостью. Думаю, обладая своим мастерством, он помог бы Эмери и помог бы игрокам "Арсенала".



"Он талантливый игрок. Я знаю его. Он очень способен и очень быстр с мячом. Иногда он может забивать. Знаю, Эмери нравятся такого рода игроки. Я не знаю, как обстоят дела, но если он перейдет в "Арсенал", то станет хорошим дополнением к команде", — сообщил Пирес Sky Sports.