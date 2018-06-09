Кариус может остаться первым номером "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов отказаться от покупки нового голкипера этим летом и сохранить доверие Лорису Кариусу.
Всю вторую половину минувшего сезона Кариус был безусловным первым номером "красных". Поначалу игра Лориса вызывала вопросы, но с течением времен он принялся добавлять в уверенности, показав себя весьма сносным голкипером.
Однако концовка сезона оказалась совершенно испорчена для 24-летнего немца, который совершил две грубейшие ошибки в финале Лиги Чемпионов против "Реала". После поражения 3:1 в Киеве Кариус в слезах умолял болельщиков "Ливерпуля" о прощении.
После ляпов Кариуса стали набирать обороты слухи о намерении Клоппа потратиться на Алиссона из "Ромы" или Яна Облака из "Атлетико". Однако цена за того и другого оказалась слишком высока для "красных".
Как утверждает The Telegraph, Клопп не отказался бы от нового голкипера, однако тратить целое состояние ради этого не готов. Взамен Юрген открыт к идее, чтобы помочь Кариусу восстановиться после психологической травмы.
Сообщается, что Клопп может оставить Кариуса своим первым номером на следующий сезон, а на роль запасного голкипера перевести Данни Уорда. Симон Миньоле при этом будет продан.
09.06.2018 10:00
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Последние комментарии:
кариус или миньеле, да.
об алисонах забудьте, залупульцы. боюсь, что купив кейту, фабиньо и фекира у вашего бомжатника банально не хватит денег на нового кипера
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что то слабо верится.
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Кариус топ, как и Клопп.
В следующем сезоне ждите золотую перчатку, как минимум
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кипиш буит. погромы.
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Блять, это какой-то троллинг что ли?
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Денни Уорда первым номером, а Кариуса тренироваться.
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Парень заслужил как никак быть первым номером команды. В финале Ливерпуль и с Де Хеа проиграл бы, ибо классы команд абсолютно разные были.
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лохи.
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