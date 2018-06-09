Кариус может остаться первым номером "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов отказаться от покупки нового голкипера этим летом и сохранить доверие Лорису Кариусу.

Всю вторую половину минувшего сезона Кариус был безусловным первым номером "красных". Поначалу игра Лориса вызывала вопросы, но с течением времен он принялся добавлять в уверенности, показав себя весьма сносным голкипером.



Однако концовка сезона оказалась совершенно испорчена для 24-летнего немца, который совершил две грубейшие ошибки в финале Лиги Чемпионов против "Реала". После поражения 3:1 в Киеве Кариус в слезах умолял болельщиков "Ливерпуля" о прощении.



После ляпов Кариуса стали набирать обороты слухи о намерении Клоппа потратиться на Алиссона из "Ромы" или Яна Облака из "Атлетико". Однако цена за того и другого оказалась слишком высока для "красных".



Как утверждает The Telegraph, Клопп не отказался бы от нового голкипера, однако тратить целое состояние ради этого не готов. Взамен Юрген открыт к идее, чтобы помочь Кариусу восстановиться после психологической травмы.



Сообщается, что Клопп может оставить Кариуса своим первым номером на следующий сезон, а на роль запасного голкипера перевести Данни Уорда. Симон Миньоле при этом будет продан.