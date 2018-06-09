Кариус может остаться первым номером "Ливерпуля"

Лорис Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов отказаться от покупки нового голкипера этим летом и сохранить доверие Лорису Кариусу.

Всю вторую половину минувшего сезона Кариус был безусловным первым номером "красных". Поначалу игра Лориса вызывала вопросы, но с течением времен он принялся добавлять в уверенности, показав себя весьма сносным голкипером.

Однако концовка сезона оказалась совершенно испорчена для 24-летнего немца, который совершил две грубейшие ошибки в финале Лиги Чемпионов против "Реала". После поражения 3:1 в Киеве Кариус в слезах умолял болельщиков "Ливерпуля" о прощении.

После ляпов Кариуса стали набирать обороты слухи о намерении Клоппа потратиться на Алиссона из "Ромы" или Яна Облака из "Атлетико". Однако цена за того и другого оказалась слишком высока для "красных".

Как утверждает The Telegraph, Клопп не отказался бы от нового голкипера, однако тратить целое состояние ради этого не готов. Взамен Юрген открыт к идее, чтобы помочь Кариусу восстановиться после психологической травмы.

Сообщается, что Клопп может оставить Кариуса своим первым номером на следующий сезон, а на роль запасного голкипера перевести Данни Уорда. Симон Миньоле при этом будет продан.



Метки Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. imfake 09.06.2018 10:58 # imfake
    кариус или миньеле, да.
    об алисонах забудьте, залупульцы. боюсь, что купив кейту, фабиньо и фекира у вашего бомжатника банально не хватит денег на нового кипера

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  2. ray-black 09.06.2018 10:56 # ray-black
    что то слабо верится.

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  3. largo-winch 09.06.2018 10:44 # largo-winch
    Кариус топ, как и Клопп.
    В следующем сезоне ждите золотую перчатку, как минимум

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  4. superperez101 09.06.2018 10:36 # superperez101
    кипиш буит. погромы.

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  5. fanstevengerrard 09.06.2018 10:34 # fanstevengerrard
    Блять, это какой-то троллинг что ли?

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  6. gwelddwyr 09.06.2018 10:14 # gwelddwyr
    Денни Уорда первым номером, а Кариуса тренироваться.

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  7. im-first 09.06.2018 10:12 # im-first
    Парень заслужил как никак быть первым номером команды. В финале Ливерпуль и с Де Хеа проиграл бы, ибо классы команд абсолютно разные были.

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  8. hammersmith 09.06.2018 10:07 # hammersmith
    лохи.

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