"Сити" не будет покупать защитника этим летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не планирует покупать Маттейса Де Лигта из "Аякса" или какого-либо другого защитника этим летом.

В прошлом месяце пресса сообщала, что чемпионы Премьер-Лиги внимательно следят за Де Лигтом и могут составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за 18-летнего игрока.



Однако Manchester Evening News опровергает эту информацию. За последние 12 месяцев Гвардиола и так инвестировал около 180 миллионов фунтов в линию обороны, потратившись на Кайла Уолкера, Бенжамена Менди, Данило и Эмерика Лапорта.



Покупка еще одного защитника не входит в планы Гвардиолы на это лето, поэтому в остатке трансферного окна "горожане" сосредоточатся на укреплении полузащиты и атаки. В данный момент клуб с "Этихад" пытается договориться о переходах Жоржиньо из "Наполи" и Рияда Махреза из "Лестера".



Обоим названным игрокам у "Сити" есть список альтернатив. Вместо первого "горожане" могут переключиться на Марио Лемина, Матео Ковачича или Жан-Мишеля Сери из "Ниццы", вместо второго — на Уилфрида Заху или Леона Бэйли.