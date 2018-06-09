Главный старожил "Челси" покинул клуб

Этим летом "Челси" попрощался со своим главным старожилом в лице голкипера Матея Делача, который провел в лондонском клубе девять лет.

После ухода со "Стэмфорд Бридж" Джона Терри прошлым летом, именно Делач стал главным старожилом "синих", хотя многие болельщики "Челси" вряд ли знают Матея в лицо, а некоторые даже не слышали его имя.



Делач присоединился к "Челси" в сентябре 2009, спустя четыре недели после своего 17-летия. На тот момент Матей считался одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы.



С тех пор Делач побывал в аренде девять раз, в семи различных странах. Своего шанса в "Челси" Матей не получил — равно как и разрешения на работу в Британии, чтобы рассчитывать на игровую практику на "Стэмфорд Бридж".



Так и не сыграв ни одного матча за первую команду "Челси", 25-летний хорват решил окончательно разорвать отношения с клубом. Теперь Делач будет выступать за датский "Хорсенс", сообщает The Times.