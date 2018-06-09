Главный старожил "Челси" покинул клуб
Этим летом "Челси" попрощался со своим главным старожилом в лице голкипера Матея Делача, который провел в лондонском клубе девять лет.
После ухода со "Стэмфорд Бридж" Джона Терри прошлым летом, именно Делач стал главным старожилом "синих", хотя многие болельщики "Челси" вряд ли знают Матея в лицо, а некоторые даже не слышали его имя.
Делач присоединился к "Челси" в сентябре 2009, спустя четыре недели после своего 17-летия. На тот момент Матей считался одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы.
С тех пор Делач побывал в аренде девять раз, в семи различных странах. Своего шанса в "Челси" Матей не получил — равно как и разрешения на работу в Британии, чтобы рассчитывать на игровую практику на "Стэмфорд Бридж".
Так и не сыграв ни одного матча за первую команду "Челси", 25-летний хорват решил окончательно разорвать отношения с клубом. Теперь Делач будет выступать за датский "Хорсенс", сообщает The Times.
09.06.2018 07:00
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А сколько еще таких никому не известных игроков Челси(кроме самим пенсам) гробят свои карьеры в арендах
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Блэт, только не он.
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Легенда! Еще один загубленный талант синей помойки. Не удивлюсь если зажжет в Хорсенсе ,а потом перейдет в Сити и будет карать пинсаф
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