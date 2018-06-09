Главный старожил "Челси" покинул клуб

Матей Делач и Кевин Де Брюйне Этим летом "Челси" попрощался со своим главным старожилом в лице голкипера Матея Делача, который провел в лондонском клубе девять лет.

После ухода со "Стэмфорд Бридж" Джона Терри прошлым летом, именно Делач стал главным старожилом "синих", хотя многие болельщики "Челси" вряд ли знают Матея в лицо, а некоторые даже не слышали его имя.

Делач присоединился к "Челси" в сентябре 2009, спустя четыре недели после своего 17-летия. На тот момент Матей считался одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы.

С тех пор Делач побывал в аренде девять раз, в семи различных странах. Своего шанса в "Челси" Матей не получил — равно как и разрешения на работу в Британии, чтобы рассчитывать на игровую практику на "Стэмфорд Бридж".

Так и не сыграв ни одного матча за первую команду "Челси", 25-летний хорват решил окончательно разорвать отношения с клубом. Теперь Делач будет выступать за датский "Хорсенс", сообщает The Times.



Метки Делач, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 09.06.2018 08:04 # raimbek1
    А сколько еще таких никому не известных игроков Челси(кроме самим пенсам) гробят свои карьеры в арендах

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  2. ccchelsea 09.06.2018 08:03 # ccchelsea
    Блэт, только не он.

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  3. nordway 09.06.2018 07:35 # nordway
    Легенда! Еще один загубленный талант синей помойки. Не удивлюсь если зажжет в Хорсенсе ,а потом перейдет в Сити и будет карать пинсаф

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