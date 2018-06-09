"Ливерпуль" засомневался в покупке Фекира

Вопреки ожиданиям болельщиков "Ливерпуля", переход плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира так и не был подтвержден в пятницу. Причиной тому стали сомнения, появившиеся у мерсисайдского клуба после медобследования игрока.

В последние дни ситуация вокруг 24-летнего игрока сборной Франции развивалась стремительно. В пятницу "Лион" даже выпустил официальное заявление с опровержением информации, распространенной прессой, о достигнутой договоренности с "Ливерпулем".



Авторитетные английские издания уверены, что это опровержение носило число символический характер. Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на бирже, "Лион" был вынужден отреагировать на мощные спекуляции и заверить своих инвесторов, что клуб не утаивал никакой сделки.



The Guardian и The Telegraph предполагают, что два клуба все-таки имеют договоренность, а сам Фекир не только прошел медицинское обследование в Париже, но даже согласовал условия пятилетнего контракта и дал интервью LFCTV — клубному телеканалу "красных".



Однако официального подтверждения трансфера нет до сих пор, и это вызвано тем, что результаты медобследования Набиля вызвали сомнения у "Ливерпуля". У "красных" появилось ощущение, что покупка стоимостью 53 миллиона фунтов выглядит слишком рискованно.



Известно, что Фекир почти целиком пропустил сезон 2015/16 из-за надрыва крестообразной связки колена, а в прошлой кампании отсутствовал несколько недель из-за повреждения колена. Возможно, последствия тех проблем были выявлены докторами "Ливерпуля".



Добавим, что после товарищеского матча против США в субботу Фекир вместе со сборной Франции улетит в Россию. Таким образом, "Ливерпуль" должен поспешить, если хочет осуществить этот трансфер до Чемпионата Мира. Иначе "красные" могут возобновить переговоры с "Лионом", чтобы попытаться снизить цену, или вовсе отказаться от покупки игрока.