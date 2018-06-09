"Ливерпуль" засомневался в покупке Фекира

Набиль Фекир Вопреки ожиданиям болельщиков "Ливерпуля", переход плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира так и не был подтвержден в пятницу. Причиной тому стали сомнения, появившиеся у мерсисайдского клуба после медобследования игрока.

В последние дни ситуация вокруг 24-летнего игрока сборной Франции развивалась стремительно. В пятницу "Лион" даже выпустил официальное заявление с опровержением информации, распространенной прессой, о достигнутой договоренности с "Ливерпулем".

Авторитетные английские издания уверены, что это опровержение носило число символический характер. Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на бирже, "Лион" был вынужден отреагировать на мощные спекуляции и заверить своих инвесторов, что клуб не утаивал никакой сделки.

The Guardian и The Telegraph предполагают, что два клуба все-таки имеют договоренность, а сам Фекир не только прошел медицинское обследование в Париже, но даже согласовал условия пятилетнего контракта и дал интервью LFCTV — клубному телеканалу "красных".

Однако официального подтверждения трансфера нет до сих пор, и это вызвано тем, что результаты медобследования Набиля вызвали сомнения у "Ливерпуля". У "красных" появилось ощущение, что покупка стоимостью 53 миллиона фунтов выглядит слишком рискованно.

Известно, что Фекир почти целиком пропустил сезон 2015/16 из-за надрыва крестообразной связки колена, а в прошлой кампании отсутствовал несколько недель из-за повреждения колена. Возможно, последствия тех проблем были выявлены докторами "Ливерпуля".

Добавим, что после товарищеского матча против США в субботу Фекир вместе со сборной Франции улетит в Россию. Таким образом, "Ливерпуль" должен поспешить, если хочет осуществить этот трансфер до Чемпионата Мира. Иначе "красные" могут возобновить переговоры с "Лионом", чтобы попытаться снизить цену, или вовсе отказаться от покупки игрока.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. electric 09.06.2018 08:25 # electric
    Не знал, что у него кресты. Теперь 2 минуса этого трансфера:
    1. Муслим.
    2. Кресты.

    (ответить)

  2. hammersmith 09.06.2018 08:25 # hammersmith
    ну чо, пацаны, Фекир?

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  3. lfc-krr 09.06.2018 07:52 # lfc-krr
    Сегодня объявят о покупке Фекира, донт ворри

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  4. nordway 09.06.2018 07:20 # nordway
    Газаев пес! Газаев пес! Газаеа пес,Газааеев пееееес!!

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  5. toha-bludsikir 09.06.2018 06:47 # toha-bludsikir
    Эффект Мавропоноса

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  6. nordway 09.06.2018 06:38 # nordway
    берите берите, щас Стариджа сплавят и кто будет лазарет сторожить??

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  7. ccchelsea 09.06.2018 06:18 # ccchelsea
    Будут долбаёбами, если откажутся от покупки Фекира.

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