Кенни Далглиш посвящен в рыцари

Кенни Далглиш Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш получил рыцарское звание и отныне будет именоваться сэром.

Данное событие приурочено ко Дню рождения королевы — национальному празднику Великобритании. Награда досталась 67-летнему Далглишу за его заслуги перед футболом, благотворительностью и городом Ливерпулем.

Таким образом, уроженец Глазго присоединился к элитной группе бывших футболистов и тренеров — Альфу Рамсею, Бобби Чарльтону, Бобби Робсону и Алексу Фергюсону — которые в свое время тоже получили рыцарское звание.

В период выступлений за "Ливерпуль" Далглиш забил 172 гола в 515 матчах и многими до сих пор считается величайшим игроком в истории клуба. С большим успехом Кенни играл и за "Селтик", отличившись 167 раз в 322 поединках.

Вместе с "Ливерпулем" Далглиш девять раз выигрывал чемпионский титул, включая трижды как тренер. Также Кенни привел к чемпионству в Премьер-Лиге "Блэкберн" в сезоне 1994/95.

Всего за свою карьеру игрока и тренера Далглиш 14 раз становился чемпионом Англии и Шотландии. Кенни до сих пор является рекордсменом сборной Шотландии по количеству сыгранных матчей (102) и совместным держателем рекорда по количеству голов (30).

Именно Далглиш находился на тренерском мостике "Ливерпуля" во время трагедии 1989 года на "Хиллсборо", где погибли 96 людей. Кенни всячески поддерживал семьи, понесшие утрату, и сделал все возможное, чтобы память о случившемся жила вечно.



Метки Далглиш, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2018 01:45

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  1. leon-britton 09.06.2018 03:15 # leon-britton
    Обряд посвящения включал в себя проведение шершавой шпагой по губам.

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  2. brown-ale 09.06.2018 03:06 # brown-ale
    Знатоки, а небританцев сэрами могут назвать?

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  3. daikirai 09.06.2018 02:59 # daikirai
    Сейчас бы делать вид, что эта туфта позволит колбасе выиграть апл, или хотя бы стать топ лубом

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  4. electric 09.06.2018 02:45 # electric
    08.06.2018 22:40 # удалить
    electric

    Далгшишу присвоено звание рыцаря. Фекира не объявляют, чтобы два важных события не накладывалось одно на другое (с) инсайдеры лфссру.

    Источник: http://fapl.ru/posts/63037/?c=1#c6665242

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  5. ratamahatta 09.06.2018 02:22 # ratamahatta
    А все кроме колбасников так и будут называть его псиной

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  6. ccchelsea 09.06.2018 02:16 # ccchelsea
    Давно пора.

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  7. london4ik 09.06.2018 02:13 # london4ik
    Так то СКД заслужил своими поступками!

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