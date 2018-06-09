Кенни Далглиш посвящен в рыцари

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш получил рыцарское звание и отныне будет именоваться сэром.

Данное событие приурочено ко Дню рождения королевы — национальному празднику Великобритании. Награда досталась 67-летнему Далглишу за его заслуги перед футболом, благотворительностью и городом Ливерпулем.



Таким образом, уроженец Глазго присоединился к элитной группе бывших футболистов и тренеров — Альфу Рамсею, Бобби Чарльтону, Бобби Робсону и Алексу Фергюсону — которые в свое время тоже получили рыцарское звание.



В период выступлений за "Ливерпуль" Далглиш забил 172 гола в 515 матчах и многими до сих пор считается величайшим игроком в истории клуба. С большим успехом Кенни играл и за "Селтик", отличившись 167 раз в 322 поединках.



Вместе с "Ливерпулем" Далглиш девять раз выигрывал чемпионский титул, включая трижды как тренер. Также Кенни привел к чемпионству в Премьер-Лиге "Блэкберн" в сезоне 1994/95.



Всего за свою карьеру игрока и тренера Далглиш 14 раз становился чемпионом Англии и Шотландии. Кенни до сих пор является рекордсменом сборной Шотландии по количеству сыгранных матчей (102) и совместным держателем рекорда по количеству голов (30).



Именно Далглиш находился на тренерском мостике "Ливерпуля" во время трагедии 1989 года на "Хиллсборо", где погибли 96 людей. Кенни всячески поддерживал семьи, понесшие утрату, и сделал все возможное, чтобы память о случившемся жила вечно.