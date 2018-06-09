"Атлетик" предлагает Андеру Эррере вернуться

"Атлетик" выразил желание вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру назад в Бильбао.

В 2014 году "Атлетик" оказался бессилен помешать отъезду Эрреры в Премьер-Лигу, потому что "красные дьяволы" выплатили 30 миллионов фунтов отступных за Андера.



С тех пор Эррера с переменным успехом сражается за место в основе "Юнайтед". Контракт Андера должен был истечь этим летом, однако по ходу минувшего сезона клуб воспользовался своей опцией по продлению трудового договора на 12 месяцев.



Очевидно, 28-летний испанец, не попавший в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России, сделал недостаточно, чтобы заслужить новый контракт. А в новом сезоне Андеру, возможно, будет еще сложнее претендовать на игровое время, учитывая планы "дьяволов" купить второго полузащитника, помимо Фреда.



Как утверждает AS, этой ситуацией надеется воспользоваться "Атлетик". Клуб Ла Лиги предложил Эррере стать своим своим самым высокооплачиваемым игроком, с гарантированным местом в стартовом составе.



Manchester Evening News добавляет к публикации своих коллег из Испании, что "Юнайтед" действительно готов выслушать предложения насчет Эрреры, однако главному тренеру Жозе Моуриньо в таком случае потребуется игрок на замену.