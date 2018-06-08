"Хаддерсфилд" выкупил Теренса Конголо у "Монако"

"Хаддерсфилд" обновил свой трансферный рекорд, выкупив защитника Теренса Конголо у "Монако" после успешной аренды.

Присоединившись к "терьерам" в январе на правах аренды, Конголо принял участие в 17 матчах и сделал свой вклад в продление клубом прописки в Премьер-Лиге.



Естественно, что главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер пожелал сохранить такого игрока, и сегодня 24-летний голландец заключил с терьерами" постоянный контракт — до 2022 года. Сделка оценивается примерно в 15 миллионов фунтов.



"Я так рад вернуть Теренса в "Хаддерсфилд" на условиях постоянного трансфера в преддверии сезона Премьер-Лиги 2018/19. Его переход — громкое заявление со стороны этого клуба".



"Мы изначально знали, что он игрок самого, самого высокого уровня, когда приглашали его в аренду в январе — иначе ты не играешь за сборную Голландии на Чемпионате Мира и не побеждаешь в голландской лиге с "Фейеноордом". Однако его игра в этой футболке превзошла наши ожидания".



"Теренс является великолепной опцией для нас в центре обороны и слева в обороне. То, как он защищается, идеально подходит нашему стилю. Кроме того, он все еще в начале своей карьеры, ведь ему 24 года. Это замечательно для нас, что он, уже соответствуя высочайшему уровню, сможет стать еще лучше", — сообщил Вагнер.