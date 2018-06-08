Арнаутович "ничего не слышал" об интересе "Юнайтед"

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович заявил, что "ничего не слышал" об интересе к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе издание The Independent сообщило, что в остатке трансферного окна главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо хочет сосредоточиться на укреплении позиции нападающего, а не левого защитника.



Перед этим Daily Mirror утверждало, что "Вест Хэм", опасаясь интереса "Юнайтед" к Арнаутовичу, установил за свою звезду заградительный ценник в 60 миллионов фунтов.



Однако сам 29-летний австриец, лишь год назад перебравшийся к "молотобойцам" из "Стоука" за 25 млн. фунтов, не контактировал с "дьяволами" и не знает, насколько правдива растиражированная прессой информация.



"Я просто счастлив делать свою работу. Чему быть, тому не миновать. Я никогда ни о чем таком не слышал".



"Даже три недели назад мне ничего не было известно. Именно поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Для меня важно лишь то, что я в хорошем здравии и могу играть в футбол", — сообщил Арнаутович Sky Austria.