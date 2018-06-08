Блан: "Погба лучше, чем Виейра"

Поль Погба Экс-звезда сборной Франции Лоран Блан считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба превосходит в технике бывшего капитана "Арсенала" Патрика Виейра.

25-летний Погба оставил немало вопросов своей игрой за клуб и сборную в минувшем сезоне. Многие поклонники национальной команды Франции призывают тренера Дидье Дешама убрать Поля из стартового состава на Чемпионат Мира в России.

Однако Блан считает, что Погба обладает громадным потенциалом и является более совершенным игроком, нежели Виейра, с которым самому Лорану доводилось побеждать на Чемпионате Мира и Чемпионате Европы.

"Думаю, он новый игрок. Давайте не забывать, что он молод, и у него есть большое пространство, чтобы прибавить".

"В моем поколении были игроки, очень выделявшиеся своими физическими данными — например, Патрик Виейра. Патрик обладал по-настоящему хорошей техникой, но не такой хорошей, как Погба, особенно в атакующих действиях".

"Если Поль сможет оптимизировать свой физический потенциал и свою технику, то будет забивать много голов. Он значительно превосходит многих игроков в плане физических данных, и на определенном этапе это найдет отражение в игре".

"В следующие несколько лет, если Погба не будет страдать от травм, он станет одним из ключевых игроков для сборной Франции и своего клуба, которому повезло обладать Погба", — сообщил Блан официальному веб-сайту ФИФА.



Метки Блан, Виейра, Манчестер Юнайтед, Погба, сборная Франции

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2018 21:00

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  1. mancunia-planet 08.06.2018 22:04 # mancunia-planet
    кто такой Виейра вобще

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  2. ccchelsea 08.06.2018 21:14 # ccchelsea
    По делу на самом деле. Погба на максималках > Виейра на максималках. рРазница лишь в том, что Виейра играл на максималках в каждом матче, а Погба раз в два месяца на максималках играет.

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  3. van-der-slav 08.06.2018 21:03 # van-der-slav
    просто Е

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