Блан: "Погба лучше, чем Виейра"

Экс-звезда сборной Франции Лоран Блан считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба превосходит в технике бывшего капитана "Арсенала" Патрика Виейра.

25-летний Погба оставил немало вопросов своей игрой за клуб и сборную в минувшем сезоне. Многие поклонники национальной команды Франции призывают тренера Дидье Дешама убрать Поля из стартового состава на Чемпионат Мира в России.



Однако Блан считает, что Погба обладает громадным потенциалом и является более совершенным игроком, нежели Виейра, с которым самому Лорану доводилось побеждать на Чемпионате Мира и Чемпионате Европы.



"Думаю, он новый игрок. Давайте не забывать, что он молод, и у него есть большое пространство, чтобы прибавить".



"В моем поколении были игроки, очень выделявшиеся своими физическими данными — например, Патрик Виейра. Патрик обладал по-настоящему хорошей техникой, но не такой хорошей, как Погба, особенно в атакующих действиях".



"Если Поль сможет оптимизировать свой физический потенциал и свою технику, то будет забивать много голов. Он значительно превосходит многих игроков в плане физических данных, и на определенном этапе это найдет отражение в игре".



"В следующие несколько лет, если Погба не будет страдать от травм, он станет одним из ключевых игроков для сборной Франции и своего клуба, которому повезло обладать Погба", — сообщил Блан официальному веб-сайту ФИФА.