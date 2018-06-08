"Арсенал" согласовал переход Папастатопулоса

"Арсенал" достиг договоренности о приобретении центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса, однако официального подтверждения этой сделки придется подождать.

Напомним, ранее на текущей неделе "канониры" совершили свое первое приобретение при Унаи Эмери, подписав свободным агентом правого защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера.



Вместе с тем новому главному тренеру "Арсенала" потребовался еще один опытный защитник, учитывая завершение карьеры Пером Пертезакером и длительное отсутствие с травмой Лорана Косьелни. Таким образом, лондонцы вступили в борьбу за Папастатопулоса.



Как стало известно The Telegraph, "Арсеналу" удалось договориться с "Боруссией" о компенсации за 29-летнего грека в размере 16 миллионов фунтов. Столь низкая цена обусловлена тем, что контакт Сократиса с клубом из Дортмунда истекает уже через 12 месяцев.



Ожидается, что Папастатопулос согласует с "канонирами" контракт на три года и новый сезон начнет в качестве игрока стартового состава. Однако официальное подтверждение этого трансфера должно поступить только в следующем месяце.